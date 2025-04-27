«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить третью часть

«Мы с Беном и сценаристом Биллом Дюбюк уже обсуждали эту идею. Лично я бегу от очередного „кино-головоломки“, которое мы сделали дважды. Но мы думали о том, чтобы вернуть Анну Кендрик. Возможно, Кристиан Вольфф (герой Бена Аффлека) наконец получит любовь, которую заслуживает», — поделился О’Коннор.