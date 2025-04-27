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«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить третью часть

Сегодня в 13:16
Постер: Warner Bros

Режиссер и сценарист боевика «Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом размышляют над третьей частью. Об этом постановщик Гэвин О’Коннор рассказал в интервью The New York Times

Триквел может вернуть на экран героиню Анны Кендрик, бухгалтера Дану, волею судьбы оказавшейся в центре жестокого корпоративного переворота.

«Мы с Беном и сценаристом Биллом Дюбюк уже обсуждали эту идею. Лично я бегу от очередного „кино-головоломки“, которое мы сделали дважды. Но мы думали о том, чтобы вернуть Анну Кендрик. Возможно, Кристиан Вольфф (герой Бена Аффлека) наконец получит любовь, которую заслуживает», — поделился О’Коннор.

Аффлек, в свою очередь, отметил, что готов продолжить историю о бухгалтере с расстройством аутического спектра и способностями киллера: «Я просто жду отличного сценария».

«Кстати, Бен, мы с Анной переписывались. Она сказала, что на 100% готова, если мы захотим», — добавил постановщик.

Ранее в беседе с Entertainment Weekly О’Коннор объяснял, почему героиня Кендрик не была частью его планов на сиквел успешного боевика.

По его словам, идеей второй части, которая вышла в мировой прокат 25 апреля, «было исследование исследование отношений братьев Вольфф и эмоциональной связи между ними». «Это было нашей главной целью, поэтому Даны не должно было быть во второй части», — подчеркнул постановщик.

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