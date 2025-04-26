Власти отказались от концерта на Красной площади на 9 мая

Одновременно с этим был опубликован список предметов, запрещённых к проносу на парад на Красной площади. Под запрет попали пиротехника, бронежилеты, маскировочные средства, аэрозольные баллончики, алкоголь, жидкости объёмом более 50 мл (включая парфюмерию), продукты и контейнеры для них, а также флаги и баннеры, за исключением плакатов формата А4.