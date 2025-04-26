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Власти отказались от концерта на Красной площади на 9 мая

Сегодня в 08:15
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Правительство исключило проведение праздничного концерта на Красной площади из плана мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Изменения внесены в пункт 20 плана «основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Согласно документу, «в п. 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить».

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Одновременно с этим был опубликован список предметов, запрещённых к проносу на парад на Красной площади. Под запрет попали пиротехника, бронежилеты, маскировочные средства, аэрозольные баллончики, алкоголь, жидкости объёмом более 50 мл (включая парфюмерию), продукты и контейнеры для них, а также флаги и баннеры, за исключением плакатов формата А4.

Кроме того, на торжества нельзя приносить вейпы, дроны и электросамокаты, а также воздушных змеев и воздушные шары

Торжества по случаю юбилея Победы пройдут в Москве 9 мая. В 10:00 на Красной площади начнется парад Победы, а в 22:00 состоится праздничный салют. На мероприятия приедут более 20 глав государств и правительств.

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