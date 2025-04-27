Храм в Японии принял ненужный аниме-мерч на переработку

17 апреля в храме Канда Мёдзин в Токио открылась приемка изделий с изображением персонажей из аниме и айдолов, которые больше не нужны своим хозяевам. В этих вещах содержится акриловая смола, сообщает YOL.
Мероприятие под названием «Акриловый День благодарения» организовали совместно с компанией Mitsubishi Chemical. В ходе акции храму удалось собрать сотни ненужных брелоков и других изделий. Храм расположен неподалеку от Акихабары, где много торговых точек, в том числе с аниме-мерчем.
До сих пор большая часть акриловых отходов в Японии утилизируется путем сжигания или закапывания в землю, а уровень переработки оставался «практически нулевым». Крупные химические компании начали разрабатывать технологию переработки, поскольку она позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа по сравнению с его производством. Активно ее используют в автомобильной промышленности, где использование переработанных материалов становится все более распространенным из‑за экологических норм.
По данным Ассоциации нефтехимической промышленности Японии и Mitsubishi Chemical, объем внутреннего производства акриловых листов, полученных путем переработки акриловой смолы, в 2024 году составил 19,1 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем в предыдущем году. Из этого объема на производство товаров направилось более 40% листов, или около 8000 тонн.