Храм в Японии принял ненужный аниме-мерч на переработку

26 апреля / 12:53
ЕГЭ по информатике и физике могут объединить не раньше 2027 года
Вчера / 19:43
Папа римский Франциск перед смертью отдал свои деньги на покрытие долга макаронной фабрики
Вчера / 17:17
В Великобритании дайвер купил затонувший корабль времен Первой мировой за 300 фунтов
Вчера / 16:16
Ученым удалось вырастить человеческие зубы во рту у свиней
Вчера / 15:32
Создатель «Андора» — о шокирующей сцене во втором сезоне: «Такова история человечества»
Вчера / 13:18
«Больница Питт» изначально была задумана как ребут «Скорой помощи»
Вчера / 13:16
«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить третью часть
Вчера / 11:50
Верховный суд РФ постановил снять кредит с жертвы мошенников
Вчера / 09:59
Шоураннер «Клана Сопрано» сомневался, что Джеймс Гандолфини «достаточно грозен» для роли Тони
Вчера / 07:59
Скоро в России может начаться нашествие комаров
Вчера / 06:29
Письмо пассажира «Титаника» продали за 300 тыс. фунтов стерлингов
26 апреля / 19:09
McDonald’s отрицает возвращение в РФ. Там объяснили, зачем регистрируют торговые знаки
26 апреля / 16:30
Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая героев «Спокойной ночи, малыши»
26 апреля / 14:47
Минтранс РФ хочет запретить стоянку электросамокатов на тротуарах
26 апреля / 13:44
Разработку игры по «Бегущему по лезвию» отменили
26 апреля / 13:24
Филипп Киркоров получил ожог во время концерта из‑за пиротехники и загоревшейся рубашки
26 апреля / 12:55
Острова в Тихом океане призвали богатые страны ускорить сокращение выбросов
26 апреля / 11:34
Хидэо Кодзима позвал Маргарет Куолли на роль в Death Stranding, когда увидел ролик с ее кривляниями
26 апреля / 10:59
Генпрокуратура РФ потребовала запретить объединение владельцев «Лесты» и Wargaming из‑за экстремизма
26 апреля / 10:30
Власти Петербурга решили убрать веранды кафе с Невского проспекта
26 апреля / 09:02
Шоураннер «Андора» жалел, что согласился на съемки, и надеялся на отмену сериала
26 апреля / 08:27
Геннадий Хазанов: «Надеюсь, что история с покупкой билетов в театр по паспорту скоро закончится»
26 апреля / 08:15
Власти отказались от концерта на Красной площади на 9 Мая
26 апреля / 07:19
В Москве закрылся грузинский ресторан «Чито-Ра» после 23 лет работы
26 апреля / 06:53
В Екатеринбурге закрылся концертный зал TeleClub после 18 лет работы
25 апреля / 23:19
СМИ: Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в экранизации «Хроники Нарнии» Греты Гервиг
25 апреля / 22:44
«Мне не заплатили»: 50 Cent добивается через суд отмены релиза хоррора со своим участием
25 апреля / 22:02
Джон Туртурро и Стив Бушеми сыграют в фильме «Единственный живой карманник в Нью-Йорке»

Храм в Японии принял ненужный аниме-мерч на переработку

Вчера в 20:15
Фото: bethom33/Flickr

17 апреля в храме Канда Мёдзин в Токио открылась приемка изделий с изображением персонажей из аниме и айдолов, которые больше не нужны своим хозяевам. В этих вещах содержится акриловая смола, сообщает YOL.

Мероприятие под названием «Акриловый День благодарения» организовали совместно с компанией Mitsubishi Chemical. В ходе акции храму удалось собрать сотни ненужных брелоков и других изделий. Храм расположен неподалеку от Акихабары, где много торговых точек, в том числе с аниме-мерчем.

До сих пор большая часть акриловых отходов в Японии утилизируется путем сжигания или закапывания в землю, а уровень переработки оставался «практически нулевым». Крупные химические компании начали разрабатывать технологию переработки, поскольку она позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа по сравнению с его производством. Активно ее используют в автомобильной промышленности, где использование переработанных материалов становится все более распространенным из‑за экологических норм.

По данным Ассоциации нефтехимической промышленности Японии и Mitsubishi Chemical, объем внутреннего производства акриловых листов, полученных путем переработки акриловой смолы, в 2024 году составил 19,1 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем в предыдущем году. Из этого объема на производство товаров направилось более 40% листов, или около 8000 тонн.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами