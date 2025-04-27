Храм в Японии принял ненужный аниме-мерч на переработку

Мероприятие под названием «Акриловый День благодарения» организовали совместно с компанией Mitsubishi Chemical. В ходе акции храму удалось собрать сотни ненужных брелоков и других изделий. Храм расположен неподалеку от Акихабары, где много торговых точек, в том числе с аниме-мерчем.