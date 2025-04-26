Филипп Киркоров получил ожог во время концерта из‑за пиротехники и загоревшейся рубашки

Во время концерта в Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав рубашки. Певец получил ожоги, но продолжил выступление. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел в БКЗ «Октябрьский» 25 апреля. Артист спустился на сцену на огромном микрофоне, а пиротехника за его спиной выпускала поток искр, визуально создавая образ крыльев.
На опубликованной видеозаписи видно, как Киркоров несколько раз повторяет: «Я обжегся». После этого он ушел за кулисы, сменил образ и вернулся, чтобы продолжить концерт.
«Превозмогая боль, вышел тут же к зрителю и исполнил блок своих хитов», — рассказала «Известиям» пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.
В разговоре с «Газетой.ру» она пошутила, что одежда «заискрилась от энергии артиста».
После происшествия концертная программа звезды эстрады может измениться, и опасный номер из нее может пропасть.
«Случилось так, что немного наряд поврежден фейерверком. Мы сегодня на репетиции обсудим, как будем действовать на следующих концертах», — сообщили «Подъему» в пресс-службе Киркорова.
Несмотря на случившееся, Киркоров в порядке, проводит репетицию и готовится к следующему выступлению, отметили его представители.