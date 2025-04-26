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Филипп Киркоров получил ожог во время концерта из‑за пиротехники и загоревшейся рубашки

Сегодня в 13:24
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Во время концерта в Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав рубашки. Певец получил ожоги, но продолжил выступление. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в БКЗ «Октябрьский» 25 апреля. Артист спустился на сцену на огромном микрофоне, а пиротехника за его спиной выпускала поток искр, визуально создавая образ крыльев.

На опубликованной видеозаписи видно, как Киркоров несколько раз повторяет: «Я обжегся». После этого он ушел за кулисы, сменил образ и вернулся, чтобы продолжить концерт.

«Превозмогая боль, вышел тут же к зрителю и исполнил блок своих хитов», — рассказала «Известиям» пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

В разговоре с «Газетой.ру» она пошутила, что одежда «заискрилась от энергии артиста».

После происшествия концертная программа звезды эстрады может измениться, и опасный номер из нее может пропасть.

«Случилось так, что немного наряд поврежден фейерверком. Мы сегодня на репетиции обсудим, как будем действовать на следующих концертах», — сообщили «Подъему» в пресс-службе Киркорова.

Несмотря на случившееся, Киркоров в порядке, проводит репетицию и готовится к следующему выступлению, отметили его представители.

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