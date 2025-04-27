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Скоро в России может начаться нашествие комаров

Сегодня в 07:59
Фото: Erik Karits/Unsplash

В ближайшие недели в Центральной части России может проснуться огромное количество кровососущих комаров. Насекомых может быть больше обычного из‑за теплой зимы, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

Он рассказал, что комары зимуют либо с уже отложенными яйцами, либо зимуют самки, которые, как только становится достаточно тепло, начинают летать и искать, куда отложить яйца. Эксперт предполагает, из‑за мягкой зимы число самок и отложенных ими яиц будет больше обычного.

«Если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — сказал Марьинский.

Комаров может быть не так много, если весна окажется либо жаркой и сухой, либо холодной. Развитие кровососущих комаров начинается с яиц весной — они должны оказаться в водоемах, где из них выйдут личинки, но «наиболее эффективно» они развиваются в лужах.

«Они могут, конечно, развиваться и в озерах, и в прудах, и в реках, но там их активно выедают рыбы. Соответственно, им подходят наиболее эффективно для развития лужи, причем эти лужи должны не пересыхать как минимум пару недель», — пояснил ученый.

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МГУ
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