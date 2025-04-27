Скоро в России может начаться нашествие комаров

Он рассказал, что комары зимуют либо с уже отложенными яйцами, либо зимуют самки, которые, как только становится достаточно тепло, начинают летать и искать, куда отложить яйца. Эксперт предполагает, из‑за мягкой зимы число самок и отложенных ими яиц будет больше обычного.