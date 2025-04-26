Разработку игры по «Бегущему по лезвию» отменили

Официального анонса у игры не было. Было лишь известно, что события в ней разворачивалась в 2065 году. Разработчики хотели создать «кинематографичную приключенческую игру с акцентом на персонажах». Геймерам предлагалось бы проходить игру за Со-Ланге, устаревшую модель Nexus-6, «по непонятной причине все еще рабочую, несмотря давнее истечение срока службы».