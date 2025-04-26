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Разработку игры по «Бегущему по лезвию» отменили

Сегодня в 13:44
Фото: Warner Bros.

Гейм-студия Supermassive Games отказалась от разработки видеоигры по мотивам «Бегущего по лезвию». Отмена проекта случилась из‑за проблем с Alcon Entertainment, которой принадлежат права на фрашизу, сообщает Insider Gaming.

Официального анонса у игры не было. Было лишь известно, что события в ней разворачивалась в 2065 году. Разработчики хотели создать «кинематографичную приключенческую игру с акцентом на персонажах». Геймерам предлагалось бы проходить игру за Со-Ланге, устаревшую модель Nexus-6, «по непонятной причине все еще рабочую, несмотря давнее истечение срока службы».

«Путешествие из переполненного подземного города Нью-Цюрих 2065 года в жуткие останки забытого мира за его пределами. «По приказу изгнанного Рева, таинственного и безжалостного лидера подпольной сети репликантов, вас предают и оставляют умирать в жестокой враждебной среде», — гласил синопсис Supermassive Games.

Подготовка к Blade Runner: Time To Live началась в конце прошлого года и проводилась командой, стоящей за интерактивной игрой The Quarry 2022 года. Бюджет проекта составлял 45 млн долларов, а релиз намечался на 2027 год. По словам источника, близкого к разработке, игра по «Бегущему по лезвию» получалась «очень впечатляющей».

Тем временем Amazon разрабатывает мини-сериал «Бегущий по лезвию 2099». Хантер Шефер сыграет главную роль, к ней присоединится Мишель Йео. Режиссером первых двух эпизодов станет Джонатан ван Тюллекен («Сегун»).

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Теги:
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