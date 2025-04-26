Власти Петербурга решили убрать веранды кафе с Невского проспекта

Власти Петербурга намерены очистить Невский проспект от летних кафе. Об этом пишут «РБК Петербург» и «Фонтанка» со ссылкой на владельцев заведений.
Сезон веранд стартовал в городе 16 апреля, сообщал вице-губернатор Алексей Корабельников. Однако владельцы бизнесов столкнулись с трудностями и звонками из комитетов Смольного с настоятельными просьбами не выставлять в этом году на Невский проспект уличную мебель.
По словам директора одного из ресторанов на Невском в разговоре с РБК, ему звонили из «разных комитетов» и сказали, что есть «официальное устное распоряжение губернатора в этом году веранды не ставить». В то же время, он уже заключил договор с городским комитетом имущественных отношений и заплатил за аренду площади на улице.
«Говорят так: веранд не должно быть. Но мы уже закупили уличную мебель и нанимаем персонал. Почему об этом оповестили не зимой, а за 4 дня до срока выставления веранд?», — недоумевает он.
О запрете на веранды также рассказал владелец сети Vлаvаше Павел Крупин: «Мы еще мебель не выставляли. Городская администрация просила ничего не выставлять, потому что якобы губернатор запретил. Хотя у нас все согласовано».
В худшей ситуации оказалась сеть кофеен «Чайникофф». Как поделился гендиректор Михаил Гусейнов, у 5 заведений на Невском отозвали разрешения на установку мебели на улице, которые обычно получают перед началом сезона. У точек на Сенной площади и в других местах такого не случилось.
«Мы высаживали цветы и растения в горшках. Красивая мебель была закуплена, все это было установлено. Но пришло уведомление, что отозвано разрешение, и нам пришлось все это демонтировать», — отметил он.
Гусейнов обратил внимание, что из‑за ставок аренды заведения на Невском нерентабельны без летних столиков: зимой они работают в минус, а основной заработок получают с приходом тепла. Отказ от них ставит кофейни под угрозу закрытия: «Без летней веранды, скорее всего, если мы не сможем ее поставить, придется кафе на Невском закрыть».
Слова коллеги подтвердил Крупин: «У нас террасы не приносят таких огромных денег, но у нас много ребят, которые работают на Невском, и для них отказ от летних кафе — это смерть»
Смольный не может расторгнуть договор на на размещение веранды в одностороннем порядке без веских оснований, отмечает «Фонтанка». Однако «чиновники прозрачно намекнули, что тех, кто не прислушается к рекомендации, могут ожидать проверки», сообщил один из собеседников издания.
Ситуация обеспокоила владельцев кафе. Губернатору Беглову было направлено открытое письмо по поводу оптимизации городской схемы нестационарных торговых объектов (НТО), в том числе и летних кафе. Его подписали представители «Додо Пиццы», «Шоколадницы», «Евразии», «Чайхоны» и еще более 20 заведений.
В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле не стали отрицать, что уличной мебели на Невском быть не должно, а из схемы размещения исключили также места на Дворцовой площади и в Александровском саду. Условия будут едиными для всех. При этом прямого запрета на размещение пока нет.
«В связи с ростом туристического потока Невский проспект должен быть максимально комфортен и удобен для прохода пешеходов. С целью создания комфортной городской среды из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) исключены места размещения торговых объектов, расположенных на Невском проспекте», — ответили РБК в комитете.