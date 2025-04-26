Власти Петербурга решили убрать веранды кафе с Невского проспекта

Сегодня / 23:19
СМИ: Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 12:53
ЕГЭ по информатике и физике могут объединить не раньше 2027 года
Сегодня / 11:34
Хидео Кодзима позвал Маргарет Куолли на роль в Death Stranding, когда увидел ролик с ее кривляниями
Сегодня / 10:59
Генпрокуратура РФ потребовала запретить объединение владельцев «Лесты» и Wargaming из‑за экстремизма
Сегодня / 09:02
Шоураннер «Андора» жалел, что согласился на съемки, и надеялся на отмену сериала
Сегодня / 08:27
Геннадий Хазанов: «Надеюсь, что история с покупкой билетов в театр по паспорту скоро закончится»
Сегодня / 08:15
Власти отказались от концерта на Красной площади на 9 мая
Сегодня / 07:19
В Москве закрылся грузинский ресторан «Чито-ра» после 23 лет работы
Сегодня / 06:53
В Екатеринбурге закрылся концертный зал TeleClub после 18 лет работы
Сегодня / 22:44
«Мне не заплатили»: 50 Cent добивается через суд отмены релиза хоррора со своим участием
Сегодня / 22:02
Джон Туртурро и Стив Бушеми сыграют в фильме «Единственный живой карманник в Нью-Йорке»
Сегодня / 21:20
Мэрия города в Нидерландах выбросила по ошибке 46 произведений искусства. Среди них — принт Уорхола
Вчера / 20:36
В Австрии введут уголовную ответственность за непрошеные дикпики
Вчера / 19:55
В разработке находится телеверсия «Оставленных» Александера Пейна
Вчера / 19:43
Венсан Кассель, Катрин Денев и Изабель Юппер снимутся в ленте иранского режиссера Асгара Фархади
Вчера / 18:58
Луиджи Манджони не признал себя виновным в убийстве гендира крупной страховой компании в США
Вчера / 18:49
По мотивам «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет графический роман
Вчера / 17:55
Джесси Племонс сыграет Плутарха Хэвенсби в новых «Голодных играх»
Вчера / 17:36
Милли Элкок попадает под обаяние Джулианны Мур в трейлере мини-сериала «Сирены»
Вчера / 16:56
Офисных работников в Южной Корее попросили почаще ходить в душ
Вчера / 16:22
Родители Свинки Пеппы рассказали о поле будущего поросенка
Вчера / 15:33
Сиквел фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом начнут снимать в 2026 году
Вчера / 14:46
Пожилого пчеловода в США обвинили в сокрытии своего участия в геноциде в Руанде
Вчера / 14:44
Основательница ИИ-компании Люси Го стала самой молодой женщиной-миллиардером
Вчера / 13:58
Маккенна Грейс из «Детства Шелдона» сыграет в приквеле «Голодных игр»
Вчера / 13:11
Костюм Киллиана Мерфи из «Острых козырьков» выставили на аукцион
Вчера / 12:50
Белла Рэмси удалила соцсети из‑за травли
Вчера / 12:34
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль, на котором можно забрать кошку или собаку из приюта

Власти Петербурга решили убрать веранды кафе с Невского проспекта

Сегодня в 10:30
Фото: Vitali Adutskevich / Unsplash

Власти Петербурга намерены очистить Невский проспект от летних кафе. Об этом пишут «РБК Петербург» и «Фонтанка» со ссылкой на владельцев заведений.

Сезон веранд стартовал в городе 16 апреля, сообщал вице-губернатор Алексей Корабельников. Однако владельцы бизнесов столкнулись с трудностями и звонками из комитетов Смольного с настоятельными просьбами не выставлять в этом году на Невский проспект уличную мебель.

По словам директора одного из ресторанов на Невском в разговоре с РБК, ему звонили из «разных комитетов» и сказали, что есть «официальное устное распоряжение губернатора в этом году веранды не ставить». В то же время, он уже заключил договор с городским комитетом имущественных отношений и заплатил за аренду площади на улице.

«Говорят так: веранд не должно быть. Но мы уже закупили уличную мебель и нанимаем персонал. Почему об этом оповестили не зимой, а за 4 дня до срока выставления веранд?», — недоумевает он.

О запрете на веранды также рассказал владелец сети Vлаvаше Павел Крупин: «Мы еще мебель не выставляли. Городская администрация просила ничего не выставлять, потому что якобы губернатор запретил. Хотя у нас все согласовано».

В худшей ситуации оказалась сеть кофеен «Чайникофф». Как поделился гендиректор Михаил Гусейнов, у 5 заведений на Невском отозвали разрешения на установку мебели на улице, которые обычно получают перед началом сезона. У точек на Сенной площади и в других местах такого не случилось.

«Мы высаживали цветы и растения в горшках. Красивая мебель была закуплена, все это было установлено. Но пришло уведомление, что отозвано разрешение, и нам пришлось все это демонтировать», — отметил он.

Гусейнов обратил внимание, что из‑за ставок аренды заведения на Невском нерентабельны без летних столиков: зимой они работают в минус, а основной заработок получают с приходом тепла. Отказ от них ставит кофейни под угрозу закрытия: «Без летней веранды, скорее всего, если мы не сможем ее поставить, придется кафе на Невском закрыть».

Слова коллеги подтвердил Крупин: «У нас террасы не приносят таких огромных денег, но у нас много ребят, которые работают на Невском, и для них отказ от летних кафе — это смерть»

Смольный не может расторгнуть договор на на размещение веранды в одностороннем порядке без веских оснований, отмечает «Фонтанка». Однако «чиновники прозрачно намекнули, что тех, кто не прислушается к рекомендации, могут ожидать проверки», сообщил один из собеседников издания.

Ситуация обеспокоила владельцев кафе. Губернатору Беглову было направлено открытое письмо по поводу оптимизации городской схемы нестационарных торговых объектов (НТО), в том числе и летних кафе. Его подписали представители «Додо Пиццы», «Шоколадницы», «Евразии», «Чайхоны» и еще более 20 заведений.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле не стали отрицать, что уличной мебели на Невском быть не должно, а из схемы размещения исключили также места на Дворцовой площади и в Александровском саду. Условия будут едиными для всех. При этом прямого запрета на размещение пока нет.

«В связи с ростом туристического потока Невский проспект должен быть максимально комфортен и удобен для прохода пешеходов. С целью создания комфортной городской среды из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) исключены места размещения торговых объектов, расположенных на Невском проспекте», — ответили РБК в комитете.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами