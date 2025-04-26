Власти Петербурга решили убрать веранды кафе с Невского проспекта

По словам директора одного из ресторанов на Невском в разговоре с РБК, ему звонили из «разных комитетов» и сказали, что есть «официальное устное распоряжение губернатора в этом году веранды не ставить». В то же время, он уже заключил договор с городским комитетом имущественных отношений и заплатил за аренду площади на улице.