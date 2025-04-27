В Великобритании дайвер купил затонувший корабль времен Первой мировой за 300 фунтов

Житель Великобритании приобрел затонувший корабль времен Первой мировой войны. Необычная покупка обошлась ему в 300 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Telegraph.
Грузовое судно SS Almond Branch лежит на дне Ла-Манша у побережья графства Корнуолл. В 1917 году немецкая подлодка потопила его торпедой и прервала историю его международных плаваний. Теперь судно покоится на глубине в 50 метров.
Его новый владелец, дайвер Дом Робинсон приобрел корабль через объявление на фейсбуке*. Продавец оказался соседом мужчины.
«Я даже велосипеды на маркетплейсе покупал с большими хлопотами», — рассмеялся Робинсон в видео на своем YouTube-канале. Он добавил, что заранее спустился осмотреть остов и «знал, что покупает».
Передача владения на утопленные останки стала возможна после того, как британское правительство распродало права на затонувшие корабли после Второй мировой. После сделки дайвер получил официальное письмо от британского получателя затонувших судов, подтверждающее его права на ржавые останки.
«Покупка таких судов была запрещена 20 лет назад, но я мечтал иметь права на такой. Конечно, это груда ржавого железа. Но теперь это моя груда железа», — отметил Робинсон.
Он увлекся погружениями на глубину еще в детстве и с тех пор осмотрел более 20 затонувших судов, включая три корабля Королевского флота. «Каждое — история. Вот что меня цепляет», — признается хозяин корабля.
Раньше приобретение таких судов позволяло владельцам поднимать на поверхность любые ценные грузы. Однако на Almond Branch за годы ничего не сохранилось.
«На борту было разное барахло. Есть орудийная установка, но самой пушки нет — интересно, куда делась?» — гадает дайвер.
Погружения на такую глубину опасны: быстрое всплытие грозит кессонной болезнью. «Пузырьки газа могут застрять в сосудах, поэтому подниматься нужно медленно», — предупреждает Робинсон.
До гибели корабль успел врезаться в мост в Портленде (США). Теперь его история продолжается — в руках дайвера, который плавает вокруг «своего» ржавого остова и строит планы. «Это как владеть кусочком прошлого», — заключает Робинсон.