Острова в Тихом океане призвали богатые страны ускорить сокращение выбросов

Сегодня / 23:19
СМИ: Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в экранизации «Хроники Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 14:47
Минтранс РФ хочет запретить стоянку электросамокатов на тротуарах
Сегодня / 13:44
Разработку игры по «Бегущему по лезвию» отменили
Сегодня / 13:24
Филипп Киркоров получил ожог во время концерта из‑за пиротехники и загоревшейся рубашки
Сегодня / 12:53
ЕГЭ по информатике и физике могут объединить не раньше 2027 года
Сегодня / 11:34
Хидэо Кодзима позвал Маргарет Куолли на роль в Death Stranding, когда увидел ролик с ее кривляниями
Сегодня / 10:59
Генпрокуратура РФ потребовала запретить объединение владельцев «Лесты» и Wargaming из‑за экстремизма
Сегодня / 10:30
Власти Петербурга решили убрать веранды кафе с Невского проспекта
Сегодня / 09:02
Шоураннер «Андора» жалел, что согласился на съемки, и надеялся на отмену сериала
Сегодня / 08:27
Геннадий Хазанов: «Надеюсь, что история с покупкой билетов в театр по паспорту скоро закончится»
Сегодня / 08:15
Власти отказались от концерта на Красной площади на 9 Мая
Сегодня / 07:19
В Москве закрылся грузинский ресторан «Чито-Ра» после 23 лет работы
Сегодня / 06:53
В Екатеринбурге закрылся концертный зал TeleClub после 18 лет работы
Сегодня / 22:44
«Мне не заплатили»: 50 Cent добивается через суд отмены релиза хоррора со своим участием
Сегодня / 22:02
Джон Туртурро и Стив Бушеми сыграют в фильме «Единственный живой карманник в Нью-Йорке»
Сегодня / 21:20
Мэрия города в Нидерландах выбросила по ошибке 46 произведений искусства. Среди них — принт Уорхола
Вчера / 20:36
В Австрии введут уголовную ответственность за непрошеные дикпики
Вчера / 19:55
В разработке находится телеверсия «Оставленных» Александера Пейна
Вчера / 19:43
Венсан Кассель, Катрин Денев и Изабель Юппер снимутся в ленте иранского режиссера Асгара Фархади
Вчера / 18:58
Луиджи Манджони не признал себя виновным в убийстве гендира крупной страховой компании в США
Вчера / 18:49
По мотивам «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет графический роман
Вчера / 17:55
Джесси Племонс сыграет Плутарха Хэвенсби в новых «Голодных играх»
Вчера / 17:36
Милли Элкок попадает под обаяние Джулианны Мур в трейлере мини-сериала «Сирены»
Вчера / 16:56
Офисных работников в Южной Корее попросили почаще ходить в душ
Вчера / 16:22
Родители Свинки Пеппы рассказали о поле будущего поросенка
Вчера / 15:33
Сиквел фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом начнут снимать в 2026 году
Вчера / 14:46
Пожилого пчеловода в США обвинили в сокрытии своего участия в геноциде в Руанде
Вчера / 14:44
Основательница ИИ-компании Люси Го стала самой молодой женщиной-миллиардером

Острова в Тихом океане призвали богатые страны ускорить сокращение выбросов

Сегодня в 12:55
Фото: Tom Donders/Unsplash

Островные государства Тихого океана разослали письма правительствам наиболее развитых стран с призывом сократить выбросы углерода как можно скорее. Для жителей островов ситуация становится все хуже и опаснее, передает послание The Guardian.

«Мы снова и снова озвучиваем реальность, с которой сталкиваемся: безопасность наших островов зависит от ваших коллективных обязательств предпринять решительные действия. Теперь единственный вопрос: что вы будете делать, зная об этом?» — говорится в письме.

Правительства всех стран должны опубликовать в этом году новые планы по сокращению выбросов парниковых газов, но к этому моменту обязательство выполнили не все. Некоторые из уже опубликованных стратегий недостаточно широкие по сравнению с необходимыми действиями, отмечает газета.

Все страны несут обязательства в соответствии с Парижским соглашением по сокращению выбросов углерода, цель которого — не допустить повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия и выше. Времени для достижения цели все меньше, подчеркнули авторы письма.

На саммите ООН по климату (Cop29) в 2024 году малые островные государства и наименее развитые страны в знак разочарования покинули переговоры. Встреча этого года — Cop30 — запланирована на ноябрь и пройдет в Бразилии.

ООН попросила страны представить свои планы, называемые национально определяемыми вкладами (NDC), к сентябрю, хотя дедлайн был установлен на февраль. Организация посоветовала тщательно расписать свои обязательства, даже если на это потребуется больше времени. ЕС обещал предоставить план NDC не раньше лета, а Китай — успеть до Cop30.

Тем временем несколько тихоокеанских островов судятся с богатыми странами, желая призвать их к ответу за климатические ошибки. В своем письме они подчеркнули, что власти этих стран должны «сосредоточиться на сокращениях выбросов углерода, а не на их компенсации».

Расскажите друзьям
Теги:
ООНЕС
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами