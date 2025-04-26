Острова в Тихом океане призвали богатые страны ускорить сокращение выбросов

Островные государства Тихого океана разослали письма правительствам наиболее развитых стран с призывом сократить выбросы углерода как можно скорее. Для жителей островов ситуация становится все хуже и опаснее, передает послание The Guardian.
«Мы снова и снова озвучиваем реальность, с которой сталкиваемся: безопасность наших островов зависит от ваших коллективных обязательств предпринять решительные действия. Теперь единственный вопрос: что вы будете делать, зная об этом?» — говорится в письме.
Правительства всех стран должны опубликовать в этом году новые планы по сокращению выбросов парниковых газов, но к этому моменту обязательство выполнили не все. Некоторые из уже опубликованных стратегий недостаточно широкие по сравнению с необходимыми действиями, отмечает газета.
Все страны несут обязательства в соответствии с Парижским соглашением по сокращению выбросов углерода, цель которого — не допустить повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия и выше. Времени для достижения цели все меньше, подчеркнули авторы письма.
На саммите ООН по климату (Cop29) в 2024 году малые островные государства и наименее развитые страны в знак разочарования покинули переговоры. Встреча этого года — Cop30 — запланирована на ноябрь и пройдет в Бразилии.
ООН попросила страны представить свои планы, называемые национально определяемыми вкладами (NDC), к сентябрю, хотя дедлайн был установлен на февраль. Организация посоветовала тщательно расписать свои обязательства, даже если на это потребуется больше времени. ЕС обещал предоставить план NDC не раньше лета, а Китай — успеть до Cop30.
Тем временем несколько тихоокеанских островов судятся с богатыми странами, желая призвать их к ответу за климатические ошибки. В своем письме они подчеркнули, что власти этих стран должны «сосредоточиться на сокращениях выбросов углерода, а не на их компенсации».