Острова в Тихом океане призвали богатые страны ускорить сокращение выбросов

Правительства всех стран должны опубликовать в этом году новые планы по сокращению выбросов парниковых газов, но к этому моменту обязательство выполнили не все. Некоторые из уже опубликованных стратегий недостаточно широкие по сравнению с необходимыми действиями, отмечает газета.