«Гладиатор-2»: как «Форсаж», только с носорогами, бабуинами и акулами

В мировом прокате (но не российском) — «Гладиатор-2» cэра Ридли Скотта с Полом Мескалем, Педро Паскалем и Дензелом Вашингтоном в главных ролях. Никита Лаврецкий рассказывает, каким получился сиквел, который никто не просил, и почему у него больше общего с новыми частями «Форсажа», чем с оригинальным фильмом.

За двадцать лет ссылки в Нумидии (современном Алжире) тайный наследник римского престола Луций (Пол Мескаль) — внебрачный сын сестры покойного императора Коммода Луциллы (Конни Нильсен) и знаменитого гладиатора Максимуса — обзавелся новым именем (Ханно) и женой-берберкой с традиционными тату на лице. Семейное счастье рушится в одночасье: во время набега римлян под командованием генерала Акация (Педро Паскаль) жена погибает, а сам Луций попадает в плен. Как и когда‑то его отца, Луция выкупает ланиста — владелец гладиаторской школы. Смертельные бои герой выигрывает один за другим, а потому быстро осмеливается попросить у хозяина (Дензел Вашингтон) голову того самого генерала в качестве награды. Хозяин смеется, а зря.

© Paramount Pictures

Как всегда у Ридли Скотта, исторические факты летят в мусорку с порога: в первой же сцене Луций с женой удобряют грядки с тыквами (привезены в Европу после открытия Америки), чуть позже высокопоставленные римляне завтракают в кафе, читая газеты (печатный станок будет изобретен спустя более чем тысячелетие). Британскому режиссеру зрелищного кино подобные факты всегда были менее важны, чем законы жанра. В то же время классические каноны пеплума здесь летят в мусорку еще раньше, прямо на начальных титрах.

Картина озаглавлена не «Gladiator II», как было бы положено продолжению оскароносного престижного кино, а «GLADIIATOR», а-ля очередной выпуск бездумной экшн-франшизы — вспоминается и «Двойной форсаж» («2 Fast 2 Furious»), и «Поездка в Америку 2» («Coming 2 America»). Мелочь, но показательная: ровно по траектории франшизы «Форсаж» изменился и «Гладиатор». Скотт начинает с оглушительной сцены катапультной бомбежки города в духе Майкла Бэя и продолжает гладиаторскими поединками с участием кровожадных компьютерных бабуинов, дрифтующих по арене ездовых носорогов и таранящих друг друга кораблей — разумеется, в затопленном Колизее, кишащим компьютерными акулами.

Фильм впору было назвать «Двойной гладиатор»: гладиаторов, так или иначе заменяющих героя Расселла Кроу, здесь как раз пара — его сын Луций и попадающий в опалу генерал Акаций. Злодеев-императоров тоже два — это близнецы Гета и Каракалла (Фред Хечингер из «Белого лотоса» и Джозеф Куинн из «Очень странных дел»). Увы, Мескаль и Паскаль даже с учетом суммарной харизмы не приближаются к Кроу. Смахивающему в этой роли на Джейка Пола Мескалю не хватает надлома, а Паскаль, наоборот, как всегда слишком мягок. Про Хечингера и Куинна, соревнующихся в том, кто противней спародирует игру Хоакина Феникса из первой части, и говорить нечего. Смешно читать интервью с Хечингером, мол, он старался не копировать Феникса и вдохновлялся Бивисом и Батт-Хедом — если бы!

© Paramount Pictures

Визуальное мастерство Скотт не растерял: его перегруженные деталями батальные полотна и кровавые портреты связанных поединком мужчин смотрятся объемно и динамично, даже когда в ход идет нарочито антиреалистичная компьютерная графика (кто все-таки придумал этих гигантских бабуинов?). Но было бы преувеличением заявлять, что по степени концентрированного безумия фильм сравним с улетными поздними «Форсажами», начиная с пятой части. Скорее это уровень тех ранних продолжений гоночной франшизы, где безумие уже промелькивало, но большую часть времени все равно приходилось терпеть бесполезные — ввиду полного отсутствия центральной интриги или подтекста — сцены диалогов. В «Гладиаторе-2» даже Дерек Джейкоби зачем‑то вернулся к скучнейшей роли сенатора Гракха, которому приходится по второму кругу участвовать в бесконечных обсуждениях планов по спасению родины.

Единственный артист, который полностью понимает, в каком кино он снимается и что от него требуется, — Дензел Вашингтон. Он играет квирного злодея, сыплющего пошлыми подколками, уморительно протягивающего «с» на конце слова politicsС англ. — «политика»., смеющегося с высунутым языком, но при этом смотрящего на врагов мертвым-мертвым взглядом.

© Paramount Pictures

Журналисты даже успели провозгласить его фронтраннером на «Оскаре-2025» в категории «Лучший актер второго плана», однако здесь стоит сделать уточнение, что перформанс Вашингтона — скорее ответ Джейсону Момоа и его манерному злодею из «Форсажа-10», нежели великому грустному гедонисту Оливеру Риду, игравшему аналогичную роль ланисты в первой части.

Если Ридли Скотт и правда снимет еще и третью часть «Гладиатора», как анонсировал, то франшиза по ускоренной программе сравнится с поздними «Форсажами». Осталось лишь провести редактуру мелодраматического балласта и рекаст главного героя. Как известно, в «Форсаже» никто не умирал навсегда, а в «Гладиаторе-2» Луций несколько раз видит реку Стикс и перед титрами обращается к призраку отца. Если безумствовать, то до конца: не удивляйтесь, если в следующей части Скотт вернет с того света героя Расселла Кроу, как грозился еще в нулевые. После этого франшиза «Гладиатор» достигнет прекрасной финальной формы.

4 / 10 Оценка

Никиты Лаврецкого