Хидео Кодзима позвал Маргарет Куолли на роль в Death Stranding, когда увидел ролик с ее кривляниями

В 2019 году игра получила призы The Game Awards за лучшую режиссуру, саундтрек и актерскую игру Мадса Миккельсена. Приглашение в проект Куолли получила задолго до сделавшей ее звездой «Субстанции». Впрочем, в тот же год она появилась в запоминающейся роли в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.