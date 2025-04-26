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Хидео Кодзима позвал Маргарет Куолли на роль в Death Stranding, когда увидел ролик с ее кривляниями

Сегодня в 11:34
Кадр: Kojima Production

Хидео Кодзима позвал Маргарет Куолли на роль в игре Death Stranding после того, как увидел ее в рекламе Kenzo. Об это геймдизайнер рассказал в твиттере.

В игре актриса сыграла ученую «Маму» Молинген из организации «Мосты», которая вместе со своей сестрой-близнецом Локни создала Хиральную сеть — коммуникационную систему, обеспечивающую мгновенную передачу данных в Объединенных городах Америки.

В 2019 году игра получила призы The Game Awards за лучшую режиссуру, саундтрек и актерскую игру Мадса Миккельсена. Приглашение в проект Куолли получила задолго до сделавшей ее звездой «Субстанции». Впрочем, в тот же год она появилась в запоминающейся роли в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

За три года до этого актриса сыграла в рекламном ролике духов Kenzo World. Режиссер «Быть Джоном Малковичем» Спайк Джонз и хореограф Райан Хеффингтон заставили ее танцевать и корчить рожицы в роскошном зале под электронную музыку.

Видео начинается с церемонии, где Куолли изображает внимание, вежливо хлопает и делает вид, что вслушивается в слова ведущего. Но её увлечённость длится недолго: вскоре актриса удаляется в пустынный коридор, где с ней начинают происходить нечто необычное.

Сначала она играет мышцами лица, строит забавные гримасы, а затем внезапно разражается порывом танцующего вдохновения — тело двигается свободно, движения становятся живыми и экспрессивными, выражающими внутреннюю свободу и страсть.

В ближайшее время с участием Куолли выйдет сиквел комедии «Счастливчик Гилмор». По ее словам, ради роли в продолжении любимого фильма ее муж Джек Антонофф обманул Адама Сэндлера и сказал, что она умеет играть гольф.

Кроме того, актрису ждет главная роль в историческом хоррор-триллере «Викторианская психопатка», а также «Милая, не надо» Итана Коэна и «Собачьи звезды» Ридли Скотта.

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