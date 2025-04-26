ЕГЭ по информатике и физике могут объединить не раньше 2027 года

Ранее такое предложение высказал министр цифрового развития Максут Шадаев в беседе с «Парламентской газетой». Он уверен, что новый экзамен в расписании ЕГЭ позволит улучшить качество подготовки IT-специалистов в вузах. По его мнению, школьники обходят физику стороной, но без компетенций в области физики хорошим разработчиком стать сложно.