ЕГЭ по информатике и физике могут объединить не раньше 2027 года

Рособрнадзор готов проработать идею об объединении ЕГЭ по информатике и физике. Об этом глава ведомства Анзор Музаев рассказал ТАСС.
Ранее такое предложение высказал министр цифрового развития Максут Шадаев в беседе с «Парламентской газетой». Он уверен, что новый экзамен в расписании ЕГЭ позволит улучшить качество подготовки IT-специалистов в вузах. По его мнению, школьники обходят физику стороной, но без компетенций в области физики хорошим разработчиком стать сложно.
«Жертвовать физикой чревато. Предметы не должны конкурировать, поэтому наше видение — должен быть некий интегрированный экзамен», — отметил Шадаев.
Глава Рособрнадзора высказал готовность рассмотреть предложение министра. Однако одиннадцатиклассникам пока не нужно готовиться к переменам: на разработку экзамена уйдут около двух лет.
«Мы будем ждать предложения от Минцифры, обязательно его рассмотрим и совместно будем прорабатывать. Но, сразу успокою выпускников этого года, и следующего, и может быть, еще одного года, это их пока точно не касается», — сказал Музаев.
«Чтобы организовать экзамен и разработать контрольные измерительные материалы, нужен не сильно большой срок, но при этом все должны понимать — должны быть разработаны стандарты, под это должны быть сделаны учебники, рабочие программы, учителя [должны быть] обучены работать с новыми документами. Потому что для нас закон — на экзаменах спрашивать только о том, чему учили. Исходя из перечисленных мною шагов, [на создание нового экзамена] потребуется несколько лет», — пояснил он.