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Папа римский Франциск перед смертью отдал свои деньги на покрытие долга макаронной фабрики

Вчера в 19:43
Фото: Franco Origlia/Getty Images

Перед смертью папа римский Франциск передал почти все свои накопления на выплату ипотеки макаронной фабрики, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом сообщает The Economist.

Понтифик пожертвовал около 200 тыс. евро, которые у него оставались. Газета пишет, что послание папы заключалось в том, что истинное призвание его церкви — «быть на задворках общества».

Папа римский Франциск умер 21 апреля в результате инсульта, который привел к острой сердечной недостаточности и коме. Понтифику было 88 лет. Незадолго до этого он перенес двустороннюю пневмонию, а также страдал от диабета второго типа и гипертонии.

26 апреля понтифика похоронили римской базилике Санта-Мария-Маджоре — как он сам этого просил в своем завещании. Проститься с ним приехали 200 тыс. человек, в том числе главы мировые политики и религиозные лидеры.

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Всего рассматривается 14 человек, в том числе кардиналы из Филиппин и Израиля.

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