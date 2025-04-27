Папа римский Франциск перед смертью отдал свои деньги на покрытие долга макаронной фабрики

Перед смертью папа римский Франциск передал почти все свои накопления на выплату ипотеки макаронной фабрики, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом сообщает The Economist.
Понтифик пожертвовал около 200 тыс. евро, которые у него оставались. Газета пишет, что послание папы заключалось в том, что истинное призвание его церкви — «быть на задворках общества».
26 апреля понтифика похоронили римской базилике Санта-Мария-Маджоре — как он сам этого просил в своем завещании. Проститься с ним приехали 200 тыс. человек, в том числе главы мировые политики и религиозные лидеры.
Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Всего рассматривается 14 человек, в том числе кардиналы из Филиппин и Израиля.