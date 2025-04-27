Ученым удалось вырастить человеческие зубы во рту у свиней

Клетки поместили в биоинженерный каркас и имплантировали в челюсти взрослых свиней. За три месяца искусственные зубы прошли те же этапы развития, что и натуральные, хотя и не успели прорезаться через десны. По структуре и скорости роста они почти не отличались от человеческих.