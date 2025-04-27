Ученым удалось вырастить человеческие зубы во рту у свиней

Прорыв в стоматологии удался исследователям из Университета Тафтса. Они совместили клетки свиных и человеческих зубов: от человека были взяты мезенхимальные клетки, формирующие дентин и пульпу, а от животных — эпителиальные клетки, отвечающие за эмаль. Последние взяли из дополнительных зубных зачатков, которые обычно выбрасывают на скотобойнях.
«Эпителиальные клетки человека недоступны на поздних стадиях развития зубов, поэтому мы использовали свиные. У этих животных вырастает несколько наборов зубов, что делает их идеальными донорами», — пояснили авторы эксперимента.
Клетки поместили в биоинженерный каркас и имплантировали в челюсти взрослых свиней. За три месяца искусственные зубы прошли те же этапы развития, что и натуральные, хотя и не успели прорезаться через десны. По структуре и скорости роста они почти не отличались от человеческих.
Этот эксперимент — шаг к главной цели: научиться выращивать в челюсти пациента новые зубы из его собственных клеток. Следующий этап — наблюдение за долгосрочными эффектами и адаптация метода для человека.
«Пока важно сохранять свои зубы как можно дольше. Но если их потеря неизбежна, биологические импланты станут идеальной заменой», — отметили ученые.
Если технология будет доработана, стоматология совершит революцию: вместо безжизненных протезов пациенты получат «живые» зубы, способные восстанавливаться и адаптироваться к нагрузкам. Пока же авторы настроены осторожно: путь от свиней до клинических испытаний займет не один год.