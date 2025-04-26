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Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая героев «Спокойной ночи, малыши»

Сегодня в 16:30
Фото: @ramteatr/Telegram

В возрасте 84 лет умерла актриса Светлана Харлап, некогда голос Хрюши, Степашки и Каркуши в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщает пресс-служба Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ), в котором она работала.

Харлап попала в больницу с пневмонией, затем у нее случился инсульт, рассказал Shot ее сын Олег. Смерть наступила на фоне осложнений.

Уроженка Москвы Харлап кончила Драматическую студию при Центральном детском театре (ныне — РАМТ) и театроведческий факультет ГИТИСа. В 1964 году ее приняли в труппу РАМТа, где она прослужила до 2022-го.

Харлап сыграла более 60 ролей в театре, в том числе миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера», Славу в «Судьбе барабанщика», Павлика в «Белеет парус одинокий», Марию в «Еремино счастье» и Сказительницу в игре The Longest Journey (1999).

Харлап также известна озвучкой персонажей. Она подарила голос Каркуше, Хрюше и Степашке из «Спокойной ночи, малыши!» в 80-е и 90-е, а также персонажам «АБВГДейки», Элмо из «Улицы Сезам», Чаки Финстеру в «Ох уж эти детки», коту Матроскина в «Дядя Федор, пес и кот» и не только. Всего в качестве актрисы озвучания она приняла участие в 170 проектах.

В конце марта на 89-м году жизни умерла актриса Галина Марченко, которая на протяжении 25 лет озвучивала Каркушу.

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