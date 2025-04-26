Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая героев «Спокойной ночи, малыши»

Харлап также известна озвучкой персонажей. Она подарила голос Каркуше, Хрюше и Степашке из «Спокойной ночи, малыши!» в 80-е и 90-е, а также персонажам «АБВГДейки», Элмо из «Улицы Сезам», Чаки Финстеру в «Ох уж эти детки», коту Матроскина в «Дядя Федор, пес и кот» и не только. Всего в качестве актрисы озвучания она приняла участие в 170 проектах.