Верховный суд РФ постановил снять кредит с жертвы мошенников

После обращения жертвы возбудили уголовное дело, подозреваемого из Новосибирска объявила в розыск. Однако суд первой инстанции изначально отказался принимать во внимание этот факт, так как расследование по уголовному делу было не завершено, а в действиях самого клиента банка обнаружил признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и технических средств. С этим согласились апелляционный и кассационный суды. ВС РФ, в свою очередь, усмотрел в их решениях «нарушения норм права».