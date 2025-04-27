Верховный суд РФ постановил снять кредит с жертвы мошенников

Верховный суд РФ (ВС РФ) постановил признать ничтожным кредитный договор, который заключили мошенники через взломанный аккаунт клиента в приложении «Альфа-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Из материалов уголовного дела следует, что мошенники переподключили номер телефона девушки на свой, а затем позвонили на горячую линию «Альфа-банка» и от ее имени отключили функцию, которая оповещает об удаленном доступе к приложению. Следом злоумышленники с помощью электронной подписи оформили от имени клиентки кредит на 265,5 тыс. рублей. Уведомления с одноразовыми паролями об одобрении кредита приходили уже на номер телефона мошенников.
После обращения жертвы возбудили уголовное дело, подозреваемого из Новосибирска объявила в розыск. Однако суд первой инстанции изначально отказался принимать во внимание этот факт, так как расследование по уголовному делу было не завершено, а в действиях самого клиента банка обнаружил признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и технических средств. С этим согласились апелляционный и кассационный суды. ВС РФ, в свою очередь, усмотрел в их решениях «нарушения норм права».
В марте на «Госуслугах» появился самозапрет на потребительские кредиты и займы. Можно запретить выдачу кредитов полностью или частично (например, только дистанционно). У банков и микрофинансовых организаций высветится отметка о самозапрете гражданина. Если же мошенникам удастся получить заем, несмотря на ограничение, то возвращать ничего не придется.
Некоторые россияне попытались использовать новую функцию для незаконного обогащения, рассказывали в банках. Они устанавливают самозапрет на кредиты и сразу после этого обращаются в банки за займом.