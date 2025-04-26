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Минтранс РФ хочет запретить стоянку электросамокатов на тротуарах

Сегодня в 14:47
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Министерство транспорта РФ готовит поправки в правила дорожного движения (ПДД) о запрете на стоянку электросамокатов на тротуарах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Тимофеева.

Речь идет о запрете на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках и других местах, где нет спецзнака или разметки о разрешении на стоянку. Минстранс сообщил об этом в ответе на запрос депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона («Единая Россия»), призвавших к введению специальных мест парковки для СИМ и наказанию за нарушение этих норм.

В министерстве посчитали, что закрепление за муниципалитетами права на определение мест парковки и введение штрафов за нарушение ПДД излишне. Этим могут заняться кикшеринговые сервисы, у них есть такие полномочия по закону, отметили там.

В марте Минтранс предлагал создать специальные дорожные знаки для парковки СИМ, которые установит Госавтоинспекция. Если таких знаков не будет, то можно парковаться только там, где самокаты не будут мешать пешеходам.

Сезон проката электросамокатов в Москве открылся в середине марта. Однако с этого года желающим прокатиться нужно пройти верификацию на «Мос.ру».

С 17 апреля максимальная скорость всех кикшеринговых электросамокатов в РФ не превышает 20 км/ч. Ограничение ввели из‑за «неосознанных пользователей», которые создают помехи и опасные ситуации. Ранее на самокатах можно было разогнаться до 25 км/ч, и это допустимая законом скорость.

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