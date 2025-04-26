Минтранс РФ хочет запретить стоянку электросамокатов на тротуарах

Речь идет о запрете на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках и других местах, где нет спецзнака или разметки о разрешении на стоянку. Минстранс сообщил об этом в ответе на запрос депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона («Единая Россия»), призвавших к введению специальных мест парковки для СИМ и наказанию за нарушение этих норм.