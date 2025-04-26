Минтранс РФ хочет запретить стоянку электросамокатов на тротуарах

Министерство транспорта РФ готовит поправки в правила дорожного движения (ПДД) о запрете на стоянку электросамокатов на тротуарах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Тимофеева.
Речь идет о запрете на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках и других местах, где нет спецзнака или разметки о разрешении на стоянку. Минстранс сообщил об этом в ответе на запрос депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона («Единая Россия»), призвавших к введению специальных мест парковки для СИМ и наказанию за нарушение этих норм.
В министерстве посчитали, что закрепление за муниципалитетами права на определение мест парковки и введение штрафов за нарушение ПДД излишне. Этим могут заняться кикшеринговые сервисы, у них есть такие полномочия по закону, отметили там.
В марте Минтранс предлагал создать специальные дорожные знаки для парковки СИМ, которые установит Госавтоинспекция. Если таких знаков не будет, то можно парковаться только там, где самокаты не будут мешать пешеходам.
С 17 апреля максимальная скорость всех кикшеринговых электросамокатов в РФ не превышает 20 км/ч. Ограничение ввели из‑за «неосознанных пользователей», которые создают помехи и опасные ситуации. Ранее на самокатах можно было разогнаться до 25 км/ч, и это допустимая законом скорость.