Письмо пассажира «Титаника» продали за 300 тыс. фунтов стерлингов

Письмо, написанное выжившим после крушение «Титаника» пассажиром, продали на аукционе за 300 тыс. фунтов стерлингов. Это самая высокая цена, за которую продавали письмо с легендарного корабля, рассказали The Guardian аукционисты.
Автор письма — полковник Арчибальд Грейси, занимавший место в первом классе. Открытка датирована 10 апреля 1912 года, днем отправления «Титаника» в плавание. На нем также стоят почтовые штемпели Квинстауна и Лондона.
В день, когда пассажиры занимали места на борту «Титаника», Грейси в письме призывал не делать поспешных выводов: «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем выскажу свое суждение о нем».
Организаторы аукциона Henry Aldridge and Son of Devizes признались, что итоговая цена в пять раз превысила ожидаемую — 60 тыс. фунтов стерлингов. Письма, написанные на борту «Титаника», редко показывают публике и тем более отдают на аукционы, поделились они.
«Невозможно переоценить редкость этого лота, он [документ] написан одним из самых известных выживших авторов, имеет превосходное содержание и редчайший носитель — открытку. По-настоящему исключительный экспонат музейного уровня», — заявили аукционисты.
Автор письма Грейси после катастрофы «Титаника» написал книгу о событиях, творившихся в ту ночь на корабле. Он писал, как беззаботно проводил будни на судне и как проснулся ближе к полуночи, заметив отключение двигателей. Военный помогал людям покинуть корабль до его затопления, а сам выжил, когда доплыл до перевернутой шлюпки вместе с десятком других мужчин. Его книга называется «Вся правда о Титанике».