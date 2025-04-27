Письмо пассажира «Титаника» продали за 300 тыс. фунтов стерлингов

Вчера / 12:53
ЕГЭ по информатике и физике могут объединить не раньше 2027 года
Сегодня / 07:59
Скоро в России может начаться нашествие комаров
Вчера / 19:09
McDonald’s отрицает возвращение в РФ. Там объяснили, зачем регистрируют торговые знаки
Вчера / 16:30
Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая героев «Спокойной ночи, малыши»
Вчера / 14:47
Минтранс РФ хочет запретить стоянку электросамокатов на тротуарах
Вчера / 13:44
Разработку игры по «Бегущему по лезвию» отменили
Вчера / 13:24
Филипп Киркоров получил ожог во время концерта из‑за пиротехники и загоревшейся рубашки
Вчера / 12:55
Острова в Тихом океане призвали богатые страны ускорить сокращение выбросов
Вчера / 11:34
Хидэо Кодзима позвал Маргарет Куолли на роль в Death Stranding, когда увидел ролик с ее кривляниями
Вчера / 10:59
Генпрокуратура РФ потребовала запретить объединение владельцев «Лесты» и Wargaming из‑за экстремизма
Вчера / 10:30
Власти Петербурга решили убрать веранды кафе с Невского проспекта
Вчера / 09:02
Шоураннер «Андора» жалел, что согласился на съемки, и надеялся на отмену сериала
Вчера / 08:27
Геннадий Хазанов: «Надеюсь, что история с покупкой билетов в театр по паспорту скоро закончится»
Вчера / 08:15
Власти отказались от концерта на Красной площади на 9 Мая
Вчера / 07:19
В Москве закрылся грузинский ресторан «Чито-Ра» после 23 лет работы
Вчера / 06:53
В Екатеринбурге закрылся концертный зал TeleClub после 18 лет работы
Вчера / 23:19
СМИ: Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в экранизации «Хроники Нарнии» Греты Гервиг
Вчера / 22:44
«Мне не заплатили»: 50 Cent добивается через суд отмены релиза хоррора со своим участием
Вчера / 22:02
Джон Туртурро и Стив Бушеми сыграют в фильме «Единственный живой карманник в Нью-Йорке»
Вчера / 21:20
Мэрия города в Нидерландах выбросила по ошибке 46 произведений искусства. Среди них — принт Уорхола
25 апреля / 20:36
В Австрии введут уголовную ответственность за непрошеные дикпики
25 апреля / 19:55
В разработке находится телеверсия «Оставленных» Александера Пейна
25 апреля / 19:43
Венсан Кассель, Катрин Денев и Изабель Юппер снимутся в ленте иранского режиссера Асгара Фархади
25 апреля / 18:58
Луиджи Манджони не признал себя виновным в убийстве гендира крупной страховой компании в США
25 апреля / 18:49
По мотивам «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет графический роман
25 апреля / 17:55
Джесси Племонс сыграет Плутарха Хэвенсби в новых «Голодных играх»
25 апреля / 17:36
Милли Элкок попадает под обаяние Джулианны Мур в трейлере мини-сериала «Сирены»
25 апреля / 16:56
Офисных работников в Южной Корее попросили почаще ходить в душ

Письмо пассажира «Титаника» продали за 300 тыс. фунтов стерлингов

Сегодня в 06:29
Фото: Owen Humphreys — PA Images/Getty Images

Письмо, написанное выжившим после крушение «Титаника» пассажиром, продали на аукционе за 300 тыс. фунтов стерлингов. Это самая высокая цена, за которую продавали письмо с легендарного корабля, рассказали The Guardian аукционисты.

Автор письма — полковник Арчибальд Грейси, занимавший место в первом классе. Открытка датирована 10 апреля 1912 года, днем отправления «Титаника» в плавание. На нем также стоят почтовые штемпели Квинстауна и Лондона.

В день, когда пассажиры занимали места на борту «Титаника», Грейси в письме призывал не делать поспешных выводов: «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем выскажу свое суждение о нем».

Организаторы аукциона Henry Aldridge and Son of Devizes признались, что итоговая цена в пять раз превысила ожидаемую — 60 тыс. фунтов стерлингов. Письма, написанные на борту «Титаника», редко показывают публике и тем более отдают на аукционы, поделились они.

«Невозможно переоценить редкость этого лота, он [документ] написан одним из самых известных выживших авторов, имеет превосходное содержание и редчайший носитель — открытку. По-настоящему исключительный экспонат музейного уровня», — заявили аукционисты.

Автор письма Грейси после катастрофы «Титаника» написал книгу о событиях, творившихся в ту ночь на корабле. Он писал, как беззаботно проводил будни на судне и как проснулся ближе к полуночи, заметив отключение двигателей. Военный помогал людям покинуть корабль до его затопления, а сам выжил, когда доплыл до перевернутой шлюпки вместе с десятком других мужчин. Его книга называется «Вся правда о Титанике».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами