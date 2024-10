One Direction побила собственный рекорд по прослушиваниям за один день после смерти Лиама Пейна

16 октября One Direction получила самое большое на сегодняшний день количество прослушиваний после смерти Лиама Пейна. Треки группы поднялись в чартах стримингов на лидирующие позиции из‑за фанатов, которые решили переслушать песни кумира, пишут Complex и Forbes .

17 октября One Direction получила 57,5 млн прослушиваний по всему миру — это самые большие цифры, которые группа достигла за все время. Бой-бэнд поднялся на первое место в британском чарте Spotify и на второе — в международном, уступив лишь Тейлор Свифт.

Хит «Night Changes» 2014 года оказался в числе самых популярных, поднявшись на шестое место в мировом чарте песен Spotify с более чем 4,6 млн прослушиваний и став шестым в рейтинге самых популярных песен TikTok. Среди других песен, которые снова вошли в чарт Spotify, — «Story of My Life», «What Makes You Beautiful» и «Perfect».