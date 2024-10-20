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One Direction побила собственный рекорд по прослушиваниям за один день после смерти Лиама Пейна

Сегодня в 11:48
Фото: Javierosh/Flickr

16 октября One Direction получила самое большое на сегодняшний день количество прослушиваний после смерти Лиама Пейна. Треки группы поднялись в чартах стримингов на лидирующие позиции из‑за фанатов, которые решили переслушать песни кумира, пишут Complex и Forbes.

17 октября One Direction получила 57,5 млн прослушиваний по всему миру — это самые большие цифры, которые группа достигла за все время. Бой-бэнд поднялся на первое место в британском чарте Spotify и на второе — в международном, уступив лишь Тейлор Свифт.

Хит «Night Changes» 2014 года оказался в числе самых популярных, поднявшись на шестое место в мировом чарте песен Spotify с более чем 4,6 млн прослушиваний и став шестым в рейтинге самых популярных песен TikTok. Среди других песен, которые снова вошли в чарт Spotify, — «Story of My Life», «What Makes You Beautiful» и «Perfect».

Лиам Пейн умер в ночь на 17 октября, упав с балкона третьего этажа своего номера в отеле Буэнос-Айреса. Вскрытие тела подтвердило, что певец скончался от множественных травм и кровотечения после падения.

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