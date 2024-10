Through the Dark: как Лиам Пейн сделал лучше наше детство, но потерял себя

Что произошло дальше — уже история. One Direction хоть и не победили на шоу, но подписали продюсерский контракт с Коуэллом и сразу вихрем побежали наводить суету и захватывать мир. Надо сказать, что где‑то ближе к центру этого вихря оказывался Лиам Пейн. Улыбчивый паренек с челкой, которого на шоу только ленивый не сравнивал с Джастином Бибером — первый, кого можно увидеть и услышать в песне-дебюте «What Makes You Beautiful». Еще на отчетных концертах X-Factor Пейна ставили в центре, а на дебютном альбоме «Up All Night» многие песни начинаются с куплетов Лиама. Сильно позже Пейн рассказывал, что группу выстраивали вокруг него — просматривая ранние выступления и клипы One Direction, в это несложно поверить (хоть и проверить невозможно).

One Direction были последним «классическим» бойз-бендом докорейской эры, добившимся планетарного успеха, — но с явными отличиями от классики жанра вроде американцев N’Sync или британцев Take That. Во-первых, у One Direction не было как такового лидера группы. Несмотря на то, что Лиам мог казаться на старте более заметным среди прочих, продюсер Саймон Коуэлл филигранно пытался перераспределить вес и внимание в сторону остальных солистов — что отчасти и помогло каждому из них в дальнейшей сольной карьере. Во-вторых, участников все же аккуратно подпускали к сонграйтингу и давали, по ощущениям, чуть больше творческой свободы, чем их предшественникам. В-третьих, One Direction насколько последний «классический» бойз-бенд, настолько и первый бойз-бенд эпохи интернета, когда фан-клуб собирали не через объявления в журнале, а просто создавали страницу в интернете и начинали выкладывать фанатский контент .