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Вскрытие Лиама Пейна подтвердило смерть от многочисленных травм при падении

Сегодня в 10:44
Фото: Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage

Лиам Пейн скончался от множественных травм, а также внутреннего и внешнего кровотечения, вызванных падением с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе, сообщил The Guardian со ссылкой на аргентинскую прокуратуру. Вскрытие показало, что травмы головы поп-звезды были летальными.

Расследование, в ходе которого опросили пять свидетелей, пытавшихся восстановить последние часы жизни 31-летнего музыканта, показало, что в момент падения он был один. Из гостиничного номера Пейна изъяли вещества, указывающие на употребление алкоголя и наркотиков.

Бывший участник группы One Direction скончался в среду, в 17.00 по местному времени. Постояльцы отеля Casa Sur рассказали, что за несколько часов до падения Пейна слышали стук и крики.

«Я думал, они что‑то ремонтируют, так много было ударов, хлопанья дверей, почти весь день. Это было громко и странно. Позже я услышал сирены и подумал, что, возможно, где‑то пожар. А потом я услышал очень громкий крик», — признался один из свидетелей.

Администратор отеля позвонил в службу спасения и сообщил полиции об «агрессивном мужчине, который мог находиться под действием наркотиков и алкоголя», сообщает Reuters. Менеджер отеля сказал, что услышал громкий шум в задней части отеля, а когда прибыла полиция, то обнаружила, что мужчина упал с балкона своего номера.

Фотографии беспорядка в номере Пейна, опубликованные в местных новостях и в интернете, предположительно были сделаны сотрудниками отеля, что вызвало резонанс в связи с нарушением журналистской этики.

Семья Пейна заявила, что «убита горем» в связи с его смертью. «Лиам навсегда останется в наших сердцах, и мы будем помнить его за его добрую, веселую и смелую душу. Мы поддерживаем друг друга как можем и просим уединения и пространства в это ужасное время», — написали родственники артиста.

Слова соболезнования в связи со смертью Пейна выразили многие знаменитости, включая Backstreet Boys, Пэрис Хилтон, ведущего «The X Factor» Дермота О’Лири, Чарли Пута и других.

Вскоре коллективное заявление опубликовали и коллеги Лиама по One Direction. «Мы полностью опустошены новостью о кончине Лиама. Со временем, когда все придут в себя, нам будет что сказать. Но сейчас мы берем паузу, чтобы погоревать и пережить потерю нашего брата, которого мы очень любили. Воспоминания, которые мы делили с ним, будут храниться вечно. Пока же мы думаем о его семье, друзьях и фанатах, которые любили его вместе с нами. Нам будет ужасно его не хватать. Мы любим тебя, Лиам», — написала группа в официальных соцсетях.

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