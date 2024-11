Экс-менеджер Take That рассказал о наркозависимости Робби Уильямса на пике славы. Это задело певца

Робби Уильямс открыто обратился к бывшему менеджеру Take That Найджелу Мартину-Смиту, который рассказал о наркотической зависимости участника бойзбенда на пике славы. Пост с обращением появился в соцсетях певца.

Уильямс и Мартин-Смит появились в документальном фильме Би-би-си «Boybands Forever» («Бойзбенды навсегда»), посвященном трудностям, с которыми столкнулись участники групп Take That, Westlife и Five на пике своей популярности. Мартин-Смит работал менеджером Take That в 1990-х годах, когда Уильямс еще был в составе.