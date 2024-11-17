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Экс-менеджер Take That рассказал о наркозависимости Робби Уильямса на пике славы. Это задело певца

Вчера в 21:20
18-летний Робби Уильямс. Фото: Michel Linssen/Getty Images

Робби Уильямс открыто обратился к бывшему менеджеру Take That Найджелу Мартину-Смиту, который рассказал о наркотической зависимости участника бойзбенда на пике славы. Пост с обращением появился в соцсетях певца.

Уильямс и Мартин-Смит появились в документальном фильме Би-би-си «Boybands Forever» («Бойзбенды навсегда»), посвященном трудностям, с которыми столкнулись участники групп Take That, Westlife и Five на пике своей популярности. Мартин-Смит работал менеджером Take That в 1990-х годах, когда Уильямс еще был в составе.

Мартин-Смит рассказал, что Уильямс был «умен и достаточно хитер», чтобы оправдать употребление запрещенных веществ «участием в группе, из‑за которого тот не может встречаться с девушками или спокойно выйти в свет». По его словам, артист, которому на тот момент едва ли было 20 лет, вел себя как «задрот» и сделался «озлобленным».

Уильямс ответил, что наркозависимость стала «его реакцией на извращенный мир», которая возникла бы даже в том случае, если бы он стал не звездой, а таксистом, поскольку это «часть его натуры». С последствиями этого певец будет «иметь дело всю свою жизнь».

«Если вы внимательно следите за историей, вы не сможете не заметить закономерности. Мальчики присоединяются к бойзбенду. Группа становится популярной. Мальчики заболевают. Некоторым везет с самоанализом и они преодолевают это. Некоторым так и не удается распутать клубок обломков прошлого», — написал Уильямс.

Музыкант напомнил, что экс-участник группы Говард Дональд стал склонен к самоубийству, когда Take That впервые распалась, у Марка Оуэна появилась алкогольная зависимость, у Гэри Барлоу была булимия, а Джейсон Орандж ушел из индустрии развлечений совсем. Отдельно Уильямс отметил, что «человеку, который вел себя как „задрот“, было 16 лет» во время создания Take That и 21 год, когда группа впервые распалась.

В заключении Уильямс обратился к Мартину-Смиту напрямую, написав, что тот «по-прежнему не производит впечатления такого персонажа, которому можно сопереживать, и тому не помешало бы обратить внимание на свои черты характера, которые можно исправить». «Найджел, я люблю тебя, но, к сожалению, также верно и то, что ты мне не нравишься. И в этом нет противоречия», — добавил певец.

В прошлом году Уильямс рассказал о расстройстве пищевого поведения и анорексии, от которых страдал в молодости. Артист признался, что ел то совсем мало, то серьезно переедал на фоне зависимостей от вредных и запрещенных веществ. На протяжении более 20 лет он ведет здоровый образ жизни.

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