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«Я не хочу на это смотреть»: звезда «Разделения» Джон Туртурро отреагировал на фанатские тату с ним

Сегодня в 09:25
Фото: Apple TV

Джон Туртурро, сыгравший Ирвинга в сериале «Разделение», в беседе с People поделился мнением насчет фанатов, которые делают татуировки с его изображением. Он отметил, что хайп в соцсетях стал для него «совершенно новым опытом» в карьере.

«Раньше у людей не было соцсетей, поэтому они просто цитировали реплики на улице или делали татуировки с тобой», — объяснил он, добавив, что многие до сих пор делают тату в честь его персонажа из «Большого Лебовски».

«У многих людей есть татуировки с моим изображением на интимных частях тела, и они иногда хотят показать их мне, а я такой: „Я не хочу на это смотреть“, понимаете, о чем я?» — прокомментировал он.

Актер также признался, что старается держаться подальше от соцсетей и не читать про себя, чтобы не зацикливаться. При этом он выразил благодарность зрителям за их внимание и любовь.

«Разделение» рассказывает о сотрудниках Lumon Industries ― корпорации, работники которой проходят «операцию разделения». В результате их память раздваивается на рабочую и внерабочую ― одна их личность не знает, что происходит за пределами офиса, а вторая ― наоборот.

Первый сезон «Разделения» получил две премии «Эмми» и две премии Гильдии сценаристов Америки. Культурное влияние сериала столь высоко, что слова «инни» и «аути», используемые для обозначения разных состояний личности в шоу, могут закрепиться в языке на столетие. Все потому, что эти термины емко и точно описывают идею переключения между разными ролями в обществе, а еще помогают отделить себя от неприятного опыта, отмечают лингвисты.

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