Умер перуанский писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса

Марио Варгас Льоса родился в 1936 году на юге Перу. В подростковом возрасте он работал в провинциальной газете La Industria. В 1953 году он поступил на филологический факультет Университета Сан-Маркос, но вскоре уехал в Европу и продолжил обучение в Испании и Франции.