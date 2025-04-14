Умер перуанский писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса

В возрасте 89 лет скончался перуанский прозаик и драматург, публицист и политический деятель Марио Варгас Льоса. Об этом говорится в заявлении его детей, опубликованном в X.
Они отметили, что писатель умер в столице Перу Лиме в окружении семьи. Публичной церемонии прощания с Варгасом Льосой не будет. Согласно его желанию, его останки будут кремированы.
Марио Варгас Льоса родился в 1936 году на юге Перу. В подростковом возрасте он работал в провинциальной газете La Industria. В 1953 году он поступил на филологический факультет Университета Сан-Маркос, но вскоре уехал в Европу и продолжил обучение в Испании и Франции.
Его дебютный роман «Город и псы» вышел в 1963 году и принес ему международное признание. Среди других значимых работ писателя — романы «Зеленый дом», «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг», «Разговор в „Соборе“», «Тетушка Хулия и писака», «Война конца света» и «Сон кельта». В своем творчестве Варгас Льоса исследовал темы власти, насилия, социальных конфликтов и человеческой природы.
В 1990 году Льоса баллотировался на пост президента Перу от правоцентристской коалиции, но проиграл выборы Альберто Фухимори.
В 2010-м он получил Нобелевскую премию по литературе «за картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида».
В 2023 году писатель сказал, что его роман «Я посвящаю вам свое молчание» станет последней публикацией в его литературной карьере.
Варгас Льоса считается одним из самых значимых латиноамериканских прозаиков новейшего времени наряду с Хорхе Луисом Борхесом, Габриэлем Гарсия Маркесом, Хуаном Рульфо и Карлосом Фуэнтесом.
Льоса ― лауреат множества литературных премий, в том числе российской «Ясной Поляны». В 2010 году, когда перуанец приехал за наградой в РФ, литературный критик Игорь Кириенков поговорил с ним о Нобелевской премии, латиноамериканской литературе второй половины XX века и идее независимой Каталонии.