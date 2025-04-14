Стену Цоя вернули в прежнее состояние. Граффити с Пашей Техником убрали с нее

Около 30 художников вернули стену Виктора Цоя в Москве в прежнее состояние. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
Художники закрасили на стене Цоя граффити с Пашей Техником, появившиеся там накануне. Артисты сказали, что самостоятельно решили устроить эту акцию, поскольку возмутились надругательством над памятью о рок-певце.
«Это культовое место, на котором каждый год на важные даты — его день рождения и дату смерти — всегда собирались люди и пели песни, — отметила Екатерина, одна из участниц акции.
12 апреля на стене Цоя заметили граффити в честь Паши Техника, которые частично перекрыли портрет лидера группы «Кино». Это произошло на следующий день после похорон андеграундного рэпера. Фанаты Цоя сочли это оскорблением. Вскоре граффити с Техником заклеили постерами, на которых Цой показывает средний палец. Рядом появились надписи «Цой жив, Техник мертв».