Okko покажет финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА в кинотеатрах

«Финальная стадия Лиги чемпионов — это всегда один из самых ярких моментов в мировом футболе. И в этот раз матчи можно будет посмотреть не просто с любого популярного устройства и в любом удобном месте. Okko совместно с киносетью „Синема Парк и Формула Кино“ предложит зрителям насладиться магией большого экрана и получить новый опыт от просмотра Лиги чемпионов», — прокомментировал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.