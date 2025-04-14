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Okko покажет финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА в кинотеатрах

Сегодня в 13:47
Фото: Humberto Santos/Unsplash

Okko и киносеть «Синема Парк и Формула Кино» покажут финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА в кинотеатрах. Зрители смогут посмотреть прямые трансляции избранных матчей главного европейского клубного турнира в каждый из его последних дней.

В частности, на больших экранах пройдут показы четвертьфиналов «Боруссия» — «Барселона» (15 апреля) и «Реал» — «Арсенал» (16 апреля). Матчи будут сопровождаться комментариями от редакции «Okko Спорт» под руководством шеф-редактора Владимира Стогниенко.

Просмотры состоятся в 13 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Ульяновске. Число городов будет увеличиваться. Билеты можно приобрести на сайте киносети.

«Финальная стадия Лиги чемпионов — это всегда один из самых ярких моментов в мировом футболе. И в этот раз матчи можно будет посмотреть не просто с любого популярного устройства и в любом удобном месте. Okko совместно с киносетью „Синема Парк и Формула Кино“ предложит зрителям насладиться магией большого экрана и получить новый опыт от просмотра Лиги чемпионов», — прокомментировал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

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