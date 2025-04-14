Дональд Трамп установил в своем гольф-клубе памятник самому себе

Президент США Дональд Трамп установил памятник самому себе в своем гольф-клубе Trump International Golf Club.
Политик получил бронзовую 2-метровую статую в подарок от гендиректора Sticker Mule и экс-кандидата в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино.
© Фото: Anthony Constantino/X
«Президент был в счастливом, шутливом настроении, что было приятно видеть», — рассказал он на открытии памятника. Статуя расположена между зданием клуба Trump International и первой лункой 27-луночного поля для гольфа, чтобы ее могли видеть все.
Памятник под названием «Монумент непокорности» был изготовлен в Колорадо Джорджем Ландином. Статуя изображает президента с поднятой рукой и сжатым кулаком — именно так он стоял, когда на него было совершено покушение в июле 2024-го.