«Нэчжа-2» выйдет в российский прокат 29 мая

Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает царя драконов» выйдет в российский прокат 29 мая. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Ленту выпустят Arna Media и «Каскад фильм», а дистрибьютором станет «Атмосфера кино». «Нэчжа-2» собрал в мировом прокате более 2 млрд долларов и стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Более 99% кассовых сборов «Нэчжи-2» пришлось на материковый Китай, что резко контрастирует с голливудскими фильмами, которые обычно полагаются на мировой прокат. В кинотеатрах КНР мультфильм вышел 29 января, а в США — 15 февраля. Предполагалось, что для статуса рекордсмена «Нэчже-2» даже не придется выходить в других странах.
«Нэчжа побеждает царя драконов» — это сиквел хита 2019 года. Мультфильм сделан по мотивам китайского романа «Инвеститура богов» XVI века, в котором рассказывается о мальчике с магической силой, который пытается защитить город-крепость Чэньтангуань.