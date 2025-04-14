«Нэчжа-2» выйдет в российский прокат 29 мая

Более 99% кассовых сборов «Нэчжи-2» пришлось на материковый Китай, что резко контрастирует с голливудскими фильмами, которые обычно полагаются на мировой прокат. В кинотеатрах КНР мультфильм вышел 29 января, а в США — 15 февраля. Предполагалось, что для статуса рекордсмена «Нэчже-2» даже не придется выходить в других странах.