Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса» назвала пародию на себя «злой и несмешной»

«Обидно, потому что пару недель назад я получила огромное удовольствие от просмотра шоу. Да, конечно, можно прикалываться — в этом суть шоу — но разве нельзя было сделать это умнее, более тонко и без дешевых приемов?» — написала Вуд в следующих постах.