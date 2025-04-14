Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса» назвала пародию на себя «злой и несмешной»

Эйми Лу Вуд назвала «злым и несмешным» скетч американского комедийного шоу «Saturday Night Live» («SNL»), высмеивающий ее внешность.
В своем инстаграме* британская актриса раскритиковала пародию на сериал «Белый лотос», в котором участница шоу «SNL» Сара Шерман изобразила ее с карикатурными искусственными зубами.
«Раз уж я в настроении говорить честно — мне действительно показалось, что этот скетч был злым и несмешным», — написала Вуд, добавив, что, возможно, позже удалит пост. По словам актрисы, в «SNL» уже извинились за ролик.
Третий сезон «Белого лотоса» рассказывает о жизни гостей и персонала роскошного курорта в Таиланде, где по ходу отпуска вскрываются их темные тайны. В шоу Вуд играет героиню Челси.
В скетче «SNL» под названием «White Potus» («Белый президент») персонажей сериала заменили пародийными версиями Дональда Трампа и его ближайшего окружения. По сюжету они оказываются в вымышленном отеле. В какой‑то момент, имея в виду зубы актрисы, Шерман спрашивает: «Фтор? Что это?»
«Обидно, потому что пару недель назад я получила огромное удовольствие от просмотра шоу. Да, конечно, можно прикалываться — в этом суть шоу — но разве нельзя было сделать это умнее, более тонко и без дешевых приемов?» — написала Вуд в следующих постах.
Она отметила, что «не отличается обидчивостью» и понимает, что «SNL» основано на карикатурах, но вся шутка над ней «сводилась к фтору». «У меня щербинка, а не плохие зубы», — отметила актриса. Вуд рассказала, что получила много поддержки из‑за своей реакции на скетч, и заявила, что рада, что «что‑то сказала» в ответ на пародию.
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