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В лондонской лаборатории ученые впервые вырастили человеческие зубы

Сегодня в 09:27
Фото: Enis Yavuz/Unsplash

Исследователи из Королевского колледжа Лондона впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории. Об этом сообщает Telegraph.

Директор отделения регенеративной стоматологии Королевского колледжа Ана Ангелова Вольпони заявила, что это исследование может «произвести революцию в стоматологии». Команда ученых разработала материал, который имитирует среду, необходимую для развития зуба, позволяя клеткам посылать сигналы и начинать формировать зуб.

В исследовании говорится, что некоторые животные, например, акулы и слоны, могут выращивать новые зубы. У человека же есть только один набор зубов после взросления.

Поэтому способность к регенерации зубов стала бы прорывом в стоматологии. В отличие от имплантатов и пломб, такие зубы, выращенные из клеток пациента, могут интегрироваться в челюсть и восстанавливаться, как естественный зуб. Предыдущие попытки воссоздать этот процесс в лаборатории не увенчались успехом, поскольку клетки не могли эффективно взаимодействовать.

«Пломбы — не лучшее решение для восстановления зубов. Со временем они ослабляют структуру зуба, имеют ограниченный срок службы и могут привести к дальнейшему развитию кариеса или чувствительности.

Имплантаты требуют инвазивной хирургии и хорошего сочетания имплантатов и альвеолярной кости. Оба решения являются искусственными и не полностью восстанавливают естественную функцию зуба, что потенциально может привести к долгосрочным осложнениям», — отметил научный сотрудник факультета стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и черепно-лицевых наук Сюэчэнь Чжан.

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