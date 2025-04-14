В лондонской лаборатории ученые впервые вырастили человеческие зубы

Поэтому способность к регенерации зубов стала бы прорывом в стоматологии. В отличие от имплантатов и пломб, такие зубы, выращенные из клеток пациента, могут интегрироваться в челюсть и восстанавливаться, как естественный зуб. Предыдущие попытки воссоздать этот процесс в лаборатории не увенчались успехом, поскольку клетки не могли эффективно взаимодействовать.