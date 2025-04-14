Умерла британская актриса Джин Марш

«Джин мирно скончалась в постели под присмотром одной из своих очень любящих сиделок. Можно сказать, что мы были очень близки на протяжении 60 лет. Она была мудрой и забавной, как никто из тех, кого я когда‑либо встречал, а также очень красивой и доброй, талантливой актрисой и писательницей», — написал Линдсей-Хогг.