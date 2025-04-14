Умерла британская актриса Джин Марш

Актриса Джин Марш, известная фильму «Уиллоу» и сериалу «Вверх и вниз по лестнице», умерла в возрасте 90 лет, пишет NME.
Новость о ее смерти подтвердил друг и режиссер Майкл Линдсей-Хогг. Он сообщил, что актриса умерла от осложнений, связанных с деменцией.
«Джин мирно скончалась в постели под присмотром одной из своих очень любящих сиделок. Можно сказать, что мы были очень близки на протяжении 60 лет. Она была мудрой и забавной, как никто из тех, кого я когда‑либо встречал, а также очень красивой и доброй, талантливой актрисой и писательницей», — написал Линдсей-Хогг.
«Эмпатичный человек, которого любили все, кто с ней встречался. Мы разговаривали по телефону почти каждый день на протяжении последних 40 лет», — добавил он.
Марш сыграла роль злодейки-королевы Бавморды в фильме «Уиллоу» по рассказу Джорджа Лукаса, в котором также снимались Уорвик Дэвис, Джоанна Уолли, Патриция Хейс и недавно скончавшийся Вэл Килмер.
Она также получила известность как сценаристка британского сериала «Вверх и вниз по лестнице», в котором она сыграла одну из главных ролей. Шоу рассказывало о жизни слуг и хозяев в лондонском доме начала XX века.