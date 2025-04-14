Вера Фармига снимется с Расселлом Кроу в «Шпионе на миллиард долларов»

Съемки «Шпиона на миллиард долларов» начнутся в ближайшее время. Продюсерами киноработы станут Фрэнк Смит, Бенджамин Таппан, Шер Хавриш, Акива Голдсман и Грег Лессанс, а также Джейн Хукс и Найя Кукуков.