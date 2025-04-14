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Вера Фармига снимется с Расселлом Кроу в «Шпионе на миллиард долларов»

Сегодня в 22:09
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Американская актриса Вера Фармига, известная по франшизе «Заклятие» и сериалу «Мотель Бейтс», снимется в фильме «Шпион на миллиард долларов». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет событиях времен холодной войны. В центре сюжета окажется Адольф Толкачев, который рискует всем, чтобы передать тысячи страниц сверхсекретных советских разведданных США. Фармига сыграет жену Толкачева.

Ее партнерами по ленте станут Расселл Кроу («Гладиатор», «Игры разума») и Гарри Лоути («Индустрия»). Кроу предстанет в образе Толкачева. Лоути же исполнит роль агента ЦРУ Тома Ленихана, ставшего союзником советского инженера.

Режиссером проекта выступит лауреатка премии BAFTA Амма Асанте. Обладатель премии «Оскар» Стивен Гейган написал последнюю версию сценария, основанную на черновике Бена Аугуста. Производством фильма займутся Walden Media и Weed Road.

Съемки «Шпиона на миллиард долларов» начнутся в ближайшее время. Продюсерами киноработы станут Фрэнк Смит, Бенджамин Таппан, Шер Хавриш, Акива Голдсман и Грег Лессанс, а также Джейн Хукс и Найя Кукуков.

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