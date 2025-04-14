Вышел первый тизер «Эддингтона» Ари Астера

Студия A24 представила первый тизер «Эддингтона» Ари Астера — создателя «Реинкарнации», «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо».
Комедийный неовестерн расскажет о вражде между мэром маленького американского города и местным шерифом во время пандемии.
Главные роли в картине исполнили Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер. К ним присоединятся Люк Граймс, Дирдри О’Коннелл, Мишель Уорд, Амели Хоферле, Клифтон Коллинз-младший и Уильям Беллоу.
Премьера «Эддингтона» состоится на 78-м Каннском кинофестивале. Он пройдет с 13 по 24 мая 2025 года. Новая работа Астера поборется за «Золотую пальмовую ветвь» с фильмами Уэса Андерсона, Ричарда Линклейтера, Жюлии Дюкорно и Келли Рейхардт.