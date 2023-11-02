Робби Уильямс рассказал о расстройстве пищевого поведения, от которого он страдал на пике славы

Британский певец Робби Уильямс рассказал о расстройстве пищевого поведения, от которого он страдал в молодости. В интервью изданию The Sun он признался, что столкнулся с анорексией.
Именно дисморфия заставляла артиста серьезно ограничивать себя в питании и бесконечно тренироваться в зале, чтобы нарастить мускулы. Уильямс был уверен, что у него совсем нет мускулатуры и что он выглядит маленьким и непривлекательным.
«Расстройство пищевого поведения преследовало меня всю жизнь. У меня была „бигорексия“, то есть я думао, что у меня нет ни мышц, ни размера, и анорексия», — пояснил певец. По его словам, иногда за день он потреблял только один банан.
Уильямс добавил, что не уверен насчет терминологии, и признался, что то ел совсем мало, то серьезно переедал. «Это никогда не было в норме. Так что это пищевое расстройство. Но я не уверен насчет названия», — отметил он.
Музыкант также вспомнил о злоупотреблениях запрещенными веществами и алкоголем. «Я не знал, что это был мой быстрый путь к смерти», — посетовал артист, который ведет трезвый образ жизни уже более 20 лет.