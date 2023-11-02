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Робби Уильямс рассказал о расстройстве пищевого поведения, от которого он страдал на пике славы

Юлия Онодэра
Вчера в 23:54

Британский певец Робби Уильямс рассказал о расстройстве пищевого поведения, от которого он страдал в молодости. В интервью изданию The Sun он признался, что столкнулся с анорексией.

Ранее музыкант поделился в документальном сериале Netflix тем, что в течение многих лет страдал от различных психических недугов. В частности, он переживал нервные срывы и боролся с телесной дисморфией.

Именно дисморфия заставляла артиста серьезно ограничивать себя в питании и бесконечно тренироваться в зале, чтобы нарастить мускулы. Уильямс был уверен, что у него совсем нет мускулатуры и что он выглядит маленьким и непривлекательным.

«Расстройство пищевого поведения преследовало меня всю жизнь. У меня была „бигорексия“, то есть я думао, что у меня нет ни мышц, ни размера, и анорексия», — пояснил певец. По его словам, иногда за день он потреблял только один банан.

Уильямс добавил, что не уверен насчет терминологии, и признался, что то ел совсем мало, то серьезно переедал. «Это никогда не было в норме. Так что это пищевое расстройство. Но я не уверен насчет названия», — отметил он.

Музыкант также вспомнил о злоупотреблениях запрещенными веществами и алкоголем. «Я не знал, что это был мой быстрый путь к смерти», — посетовал артист, который ведет трезвый образ жизни уже более 20 лет.

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