Власти Венгрии приняли поправку о запрете гей-парадов

Парламент Венгрии проголосовал за поправку к конституции, которая закрепляет запрет на проведение гей-парадов и дает властям возможность использовать ПО распознавания лиц, чтобы идентифицировать участников и штрафовать их. Об этом сообщил The Guardian.
Законопроект, поддержанный премьер-министром Виктором Орбаном и его правой партией Fidesz, приняли 140 голосами за и 21 против. Поправка, которая, по словам правительства, ставит во главу угла защиту физического, умственного и нравственного развития детей, закрепляет признание только двух полов.
На фоне постоянных заявлений Орбана об иностранном вмешательстве в политику страны, документ также позволяет правительству временно приостанавливать венгерское гражданство в случае двойного гражданства.
Правозащитная группа Венгерский Хельсинкский комитет назвала поправки средством «законодательного закрепления страха» в стране ЕС. «Эти законы представляют собой значительную эскалацию усилий правительства по подавлению инакомыслия, ослаблению защиты прав человека и укреплению своей власти», — говорится в заявлении.
Оппозиционная партия Momentum подчеркнула сходство законопроекта с российскими ограничениями ЛГБТ*. В день голосования оппозиционные политики и другие протестующие попытались заблокировать въезд на парковку парламента, некоторые из них использовали стяжки, чтобы связать себя вместе, и были задержаны полицией.
Ранее законодатели ускорили принятие закона, запрещающего публичные мероприятия, проводимые ЛГБТ-сообществами*. С тех пор тысячи людей вышли на улицы, перекрывая мосты и основные магистрали и скандируя «демократия» и «собрания — это фундаментальное право».
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.