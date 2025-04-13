Создателя шоппинг-стартапа обвинили в использовании людей вместо ИИ

Приложение Nate позиционировало себя как способ «пропустить процесс оформления заказа». В обвинительном заключении приводится пример: если потребитель находил в сети понравившиеся кроссовки, он мог отправить ссылку в приложение и просто нажать «купить». При этом ему бы не понадобилось оставлять персональные данные на сторонних сайтах.