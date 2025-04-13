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Создателя шоппинг-стартапа обвинили в использовании людей вместо ИИ

Сегодня в 16:49
Фото: Dondi Tawatao/Getty Images

Минюст США обвинило бывшего гендиректора шоппинг-стартапа Nate в мошенничестве. Его компания обещала инвесторам и клиентам использовать ИИ для совершения покупок, однако вместо алгоритмов заказами занимались нанятые сотрудники. Об этом пишет Fortune.

Приложение Nate позиционировало себя как способ «пропустить процесс оформления заказа». В обвинительном заключении приводится пример: если потребитель находил в сети понравившиеся кроссовки, он мог отправить ссылку в приложение и просто нажать «купить». При этом ему бы не понадобилось оставлять персональные данные на сторонних сайтах.

Компания заявляла, что транзакция выполняется с помощью ИИ, но в обвинительном заключении говорится, что технология, купленная директором Альбертом Санигером у стороннего разработчика, «так и не достигла способности стабильно совершать покупки в сфере электронной коммерции». Фактическая автоматизация, по словам представителей Минюста, была «по сути нулевой».

Вместо ИИ Санигер, предположительно, нанял сотни зарубежных подрядчиков в Румынии и на Филиппинах для ручного выполнения покупок. Компания также использовала ботов для автоматизации некоторых транзакций, утверждается в обвинительном заключении.

«Альберт Санигер ввел инвесторов в заблуждение, эксплуатируя перспективы и привлекательность технологии ИИ для создания ложного нарратива об инновациях, которых никогда не существовало. Такой тип обмана не только делает жертвами невинных инвесторов, он лишает капитала честные стартапы, заставляет инвесторов скептически относиться к реальным прорывам и, в конечном счете, препятствует прогрессу в развитии ИИ», — говорится в заявлении исполняющего обязанности генпрокурора США Мэтью Подольского.

Санигеру предъявлено обвинение по одному пункту в мошенничестве с ценными бумагами, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы, и по одному пункту в мошенничестве с использованием электронных средств связи, максимальное наказание за которое также составляет 20 лет лишения свободы. Таким образом, он может провести за решеткой более 40 лет.

Nate — не единственная компания, чья работа полагалась на ручной труд под видом ИИ. Согласно расследованию Bloomberg, по похожей схеме работал сервис доставки Presto, около 70% заказов клиентов в фастфуд-сетях вроде Carl’s Jr и Checkers были выполнены сотрудниками с Филиппин. По информации Business Insider, большую часть исков юридического стартапа EvenUp также заполняли люди.

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