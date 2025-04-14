Актрису Александру Дроздову, ранившую ножом Илью Деля, отправили под домашний арест

Сама Дроздова говорит, что ударила коллегу в целях защиты. По информации «Фонтанки», Дель в тот вечер пришел выпившим, после чего между ним и Дроздовой возникла ссора. В ходе нее актер якобы схватил двухлетнего ребенка девушки от первого брака. Испугавшись за его здоровье, актриса нанесла мужчине ножевое ранение.