Актрису Александру Дроздову, ранившую ножом Илью Деля, отправили под домашний арест

Куйбышевский суд Петербурга избрал актрисе Александре Дроздовой меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.
Актрису обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По пункту «з» части 2 статьи 111 УК ей грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, Дроздова нанесла актеру Илье Делю не менее двух ударов ножом в грудь «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Это произошло в ночь на 12 апреля в квартире на Казанской улице.
Сама Дроздова говорит, что ударила коллегу в целях защиты. По информации «Фонтанки», Дель в тот вечер пришел выпившим, после чего между ним и Дроздовой возникла ссора. В ходе нее актер якобы схватил двухлетнего ребенка девушки от первого брака. Испугавшись за его здоровье, актриса нанесла мужчине ножевое ранение.
Деля госпитализировали, а Дроздову задержали. На следующий день Дель должен был играть главную роль в спектакле «Театральный роман». Премьера прошла без него.
Александра Дроздова с 2020 года служит в Театре комедии имени Акимова. Она снималась в сериалах «Последний министр-2», «Солдаут», «Стрим», «Шерлок в России», а также в фильмах «Федя. Народный футболист», «Дополнительный урок» и других. Илья Дель играл в сериале «Содержанки» Константина Богомолова, в фильме «Цой» Алексея Учителя, сериалах «Вертинский» и «Фандорин. Азазель».