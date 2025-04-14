Эмма Д’Арси из «Дома Дракона» сыграет в безымянном фильме Алехандро Г.Иньярриту

Звезда «Дома дракона» Эмма Д’Арси присоединилась к Тому Крузу в пока еще безымянном фильме Алехандро Г.Иньярриту. Об этом сообщает Deadline.
«Я счастлива работать с такими необычными и требовательными художниками, как Алехандро и Том. Они мастера своего дела, и наблюдать за их совместной работой — большая честь», — сказала актриса.
В декабре прошлого года Warner Bros. и Legendary Entertainment объявили, что премьера фильма Иньярриту состоится 2 октября 2026 года.
Сюжет ленты расскажет о «самом могущественном человеке в мире, который приступает к безумной миссии, чтобы доказать, что он спаситель человечества, прежде чем катастрофа, которую он развязал, уничтожит все».
Сценарий картины Иньярриту написал вместе с Сабиной Берман, Александром Динеларисом и Николасом Джакобоне, работавшими над «Бердманом».