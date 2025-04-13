Среди премьер лучше всего стартовал мультфильм «Царь царей», экранизация рассказа Чарльза Диккенса о жизни Иисуса Христа. Анимационная картина собрала множество звезд вроде Оскара Айзека, Кеннета Браны, Умы Турман, Марка Хэммила и Пирса Броснана, не восхитила критиков (сейчас у нее 63% на Rotten Tomatoes), но пришлась по вкусу зрителям (получила «пять с плюсом» в опросах CinemaScore). В США она собрала более 19 млн долларов.