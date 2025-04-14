Финн Вольфхард высказался о завершении «Очень странных дел»

Финн Вольфхард рассказал, что испытывает смешанные чувства по поводу судьбы своего персонажа в «Очень странных делах».
«Я доволен его завершением, но в то же время чувствую грусть и растерянность. Это странная смесь эмоций», — отметил актер.
Вольфхард подчеркнул, что работа над сериалом «определенно была напряженной»: «Мне казалось, что я нахожусь во сне или что‑то в этом роде. Нет, все это казалось реальным. Я не понимаю, но это было идеально».
Вспоминая эмоции, которые актер испытывал во время съемок своей последней сцены в финальном сезоне, Вольфхард сказал: «Я просто не мог в это поверить. Все начало проясняться только на следующий день. Это было похоже на эмоциональное похмелье. Но все закончилось прекрасно, и я могу сказать обо всех только хорошие слова. Все актеры остались на последний день, мы были там все вместе. Было очень здорово находиться рядом друг с другом».
Действие пятого, финального сезона «Очень странных дел» начнется сразу после последних событий, когда Векна сеет хаос в Хокинсе и разделяет город на четыре части. Хотя о сюжете продолжения ничего не известно, соавторы Мэтт и Росс Дафферы рассказали, что Уилл Байерс играет в нем «важную роль и находится в центре внимания».