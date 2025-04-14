Финн Вольфхард высказался о завершении «Очень странных дел»

Вспоминая эмоции, которые актер испытывал во время съемок своей последней сцены в финальном сезоне, Вольфхард сказал: «Я просто не мог в это поверить. Все начало проясняться только на следующий день. Это было похоже на эмоциональное похмелье. Но все закончилось прекрасно, и я могу сказать обо всех только хорошие слова. Все актеры остались на последний день, мы были там все вместе. Было очень здорово находиться рядом друг с другом».