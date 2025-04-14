Актеры «Клуба „Завтрак“» впервые воссоединились спустя 40 лет

Все пять звезд из фильма «Клуб „Завтрак“» воссоединились впервые за 40 лет.
Эмилио Эстевес, Энтони Майкл Холл, Джадд Нельсон, Молли Рингуолд и Элли Шиди вышли на сцену во время панельной дискуссии на Chicago Comic & Entertainment Expo.
На сцену они поднимались под «Марш полковника Боуги» — ту самую песню, которую подростки насвистывали в тот роковой день в школе.
Во время дискуссии актеры рассказывали о работе со сценаристом и режиссером Джоном Хьюзом, о своих воспоминаниях на съемочной площадке, отвечали на вопросы зрителей и говорили о непреходящем наследии фильма.
«Я чувствую себя очень-очень эмоциональной и тронутой тем, что мы все вместе. Это первый раз, когда Эмилио присоединился к нам. Нам больше не нужно использовать картонный муляж, потому что он здесь», — сказала Рингуолд.
Фильм «Клуб „Завтрак“» рассказывает о пяти разрозненных архетипичных старшеклассниках, которые в наказание проводят субботу в школе. Сначала они враждуют, но позже открываются друг другу, делятся проблемами и находят неожиданные точки соприкосновения.