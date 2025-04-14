Об Аладдине снимут инди-хоррор

«Мы всегда хотели исследовать ужасы через личную призму — не только страх, но и цену человеческих желаний, — прокомментировал МакДугалл. — Эта история долго нас преследовала, и пришло время ее выпустить. Лучшие фильмы ужасов остаются с тобой и после титров — и эта история именно такая. Она острая, эмоциональная и полная мрачного напряжения в нужных дозах. Мы создаем не просто очередной хоррор — мы строим целый мир вокруг по-настоящему культовой идеи. Лапа, мифология, персонажи — все уже на месте».