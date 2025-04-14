Об Аладдине снимут инди-хоррор

В следующем месяце в Великобритании стартуют съемки инди-хоррора «Аладдин: Обезьянья лапа» («Aladdin: The Monkey’s Paw»). Об этом сообщает Deadline.
Фильм расскажет о жителе современного Лондона Аладдине. В наследство он получает древнюю лапу обезьяны, которая, согласно преданию, исполняет желания. Но за этим, как выясняется, стоит демоническая сила, питающаяся каждой произнесенной просьбой и насылающая проклятия.
Режиссером выступит Брэдли Страйкер, снимавшийся, среди прочего, в «Ужасающем-3» и сделавший хоррор «Страна улыбок». Он также сыграет одну из главных ролей, а со Страйкером на экране появятся Ник Сагар («Королева юга»), Рики Норвуд («Жители Ист-Энда»), Монтана Мэннинг («Tell Me Everything»).
Производством занимаются от Empire Studios, Every Entertainment и 8th Law Pictures. Сценарий написал Чарли МакДугалл.
«Мы всегда хотели исследовать ужасы через личную призму — не только страх, но и цену человеческих желаний, — прокомментировал МакДугалл. — Эта история долго нас преследовала, и пришло время ее выпустить. Лучшие фильмы ужасов остаются с тобой и после титров — и эта история именно такая. Она острая, эмоциональная и полная мрачного напряжения в нужных дозах. Мы создаем не просто очередной хоррор — мы строим целый мир вокруг по-настоящему культовой идеи. Лапа, мифология, персонажи — все уже на месте».