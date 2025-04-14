«Никто его не читает, он только для меня»: Эд Ширан ведет секретный аккаунт на Letterboxd

Эд Ширан рассказал в подкасте «Call Her Daddy» на Spotify, что у него есть секретный аккаунт на Letterboxd.
«Никто не знает, что у меня есть Letterboxd. У меня нет подписчиков на нем, я просто записываю фильмы, которые смотрю. Никто его не читает, он только для меня», — сказал музыкант.
Ширан отметил, что на аватарке его профиля стоит фотография императора Каракаллы из фильма Ридли Скотта «Гладиатор-2», о котором Пол Мескаль и Фред Хечингер ранее в шутку сказали, что вдохновлялись Шираном.
«Думаю, людям будет интереснее найти это», — подчеркнул певец. На своей страничке в Letterboxd он оставил рецензии к нескольким фильмам, в том числе «Мегалополису» Фрэнсиса Форда Копполы, которому он присвоил две звезды.
«У меня куча вопросов. Но, честно говоря, респект Копполе за то, что он просто сказал: „Да пошло оно, сделаю сам“, — вот куда я хочу прийти в его возрасте. Все еще не совсем понимаю, в чем была суть истории и кто такой Шайя [ЛаБаф], но, думаю, под психоделиками это смотрелось бы дико… или жутко», — отметил он в своей рецензии.
Среди других фильмов, о которых он высказался, были «Гравитация», «Гринч» и «Дневник Бриджит Джонс», которому он поставил пять звезд и назвал его «величайшей британской классикой всех времен».