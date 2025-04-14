«Никто его не читает, он только для меня»: Эд Ширан ведет секретный аккаунт на Letterboxd

«У меня куча вопросов. Но, честно говоря, респект Копполе за то, что он просто сказал: „Да пошло оно, сделаю сам“, — вот куда я хочу прийти в его возрасте. Все еще не совсем понимаю, в чем была суть истории и кто такой Шайя [ЛаБаф], но, думаю, под психоделиками это смотрелось бы дико… или жутко», — отметил он в своей рецензии.