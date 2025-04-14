Кэти Перри слетала в космос в составе женского экипажа. Вернувшись, она поцеловала землю

Поп-певица Кэти Перри отправилась в космос на корабле New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin.
Вместе с артисткой на борту находились журналистка Гейл Кинг, активистка Аманда Нгуен, кинопродюсер Керианн Флинн, ученая NASA Айша Боу, а также репортер и невеста Безоса Лорен Санчес.
Путешествие, за онлайн-трансляцией которого следили сотни тысяч зрителей по всему миру, стало первым полетом в космос с исключительно женским экипажем с 1963 года. Тогда советская космонавтка Валентина Терешкова стала первой женщиной, отправившейся в космос в одиночном полете на корабле «Восток-6».
Корабль New Shepard взлетел с первой стартовой площадки в Западном Техасе в 16:30 утра по московскому времени. Капсула с экипажем достигла высоты 106 км от поверхности Земли. Время полета составило 10 минут 21 секунду.
Полностью автоматизированный корабль поднялся вертикально, после чего капсула с экипажем отделилась в середине полета и упала на землю, заторможенная парашютами и ракетой-носителем.
На земле экипаж встретил Джефф Безос. Выйдя из судна, Перри подняла к небу маргаритку и опустилась на колени, чтобы поцеловать землю.
«Я чувствую себя очень связанной с любовью. Так сильно связана с любовью. Я думаю, этот опыт показал мне, что никогда не знаешь, сколько любви внутри тебя, сколько любви ты можешь дать другим и как тебя любят до того дня, когда ты взлетаешь», — сказала она.
Перри добавила, что этот опыт был лучшим в ее жизни, уступая лишь материнству. «Именно поэтому мне было тяжело уходить, ведь там вся моя любовь. И я должна сдаться и поверить, что Вселенная позаботится обо мне и защитит меня, а также мою семью, мою дочь», — добавила певица.
Рассказывая о своей дочери Дейзи [«daisy» — «маргаритка», прим. ред.] наблюдавшей за полетом, и о том, почему она взяла с собой в полет цветок, она сказала: «Маргаритки — обычные цветы, но они растут в любых условиях. Они прорастают сквозь цемент, трещины, стены. Они живучи, они сильны, они повсюду. Цветы для меня — это улыбка Бога, но они также напоминают о нашей прекрасной Земле. Прекрасное волшебство повсюду, вокруг нас, даже в простой маргаритке».
Это 11-й суборбитальный полет с экипажем для Blue Origin, которая уже несколько лет предлагает услуги космического туризма. Частная космическая компания не раскрывает полную стоимость билетов, но для бронирования места требуется депозит в размере 150 тыс. долларов.