Кэти Перри слетала в космос в составе женского экипажа. Вернувшись, она поцеловала землю

«Я чувствую себя очень связанной с любовью. Так сильно связана с любовью. Я думаю, этот опыт показал мне, что никогда не знаешь, сколько любви внутри тебя, сколько любви ты можешь дать другим и как тебя любят до того дня, когда ты взлетаешь», — сказала она.