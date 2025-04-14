Паапа Эссьеду и Ник Фрост: Warner Bros. утвердил первый каст для сериала по «Гарри Поттеру»

«Мы рады, что у нас на борту такие выдающиеся таланты, и нам не терпится увидеть, как они вдохнут новую жизнь в эти любимые персонажи», — заявили шоураннер Франческа Гардинер и режиссер нескольких эпизодов и исполнительный продюсер Марк Майлод.