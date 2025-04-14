Паапа Эссьеду и Ник Фрост: Warner Bros. утвердил первый каст для сериала по «Гарри Поттеру»

Warner Bros. официально утвердил первых актеров на роли в сериале по «Гарри Поттеру»
Джон Литгоу («Корона») сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир («Белая королева») — Минерву МакГонагалл, Паапа Эссьеду («Банды Лондона») — Северуса Снейпа, и Ник Фрост («Зомби по имени Шон») — Рубеуса Хагрида.
Еще к касту присоединились Люк Таллон («Леопольдштадт» Тома Стоппарда) в роли Квиринуса Квиррелла и Пол Уайтхаус («Гарри и Пол») в роли Аргуса Филча.
«Мы рады, что у нас на борту такие выдающиеся таланты, и нам не терпится увидеть, как они вдохнут новую жизнь в эти любимые персонажи», — заявили шоураннер Франческа Гардинер и режиссер нескольких эпизодов и исполнительный продюсер Марк Майлод.
Телеканал HBO описывает грядущий сериал как точную адаптацию всемирно известной серии книг Джоан Роулинг. «Исследуя каждый уголок волшебного мира, каждый сезон будет знакомить с Гарри Поттером и его невероятными приключениями новую и уже существующую аудиторию», — говорится в официальном описании.