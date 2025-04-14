Блейк Лайвли выходит из тюрьмы и устраивает свадьбу в трейлере «Еще одной простой просьбы»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали новый трейлер фильма «Еще одна простая просьба», главные роли в котором исполнил Блейк Лайвли («Сплетница», «Жизнь Адалин») и Анна Кендрик («Идеальный голос», «Свидание с монстром»).
Лента стнет продолжением триллера «Простая просьба», вышедшего в 2018 году. Сиквел, как и оригинальную картину, снял режиссер Пол Фейг, известный по лентам «Школа добра и зла» и «Девичник в Вегасе».
Фильм расскажет о новой встрече двух заклятых подруг — Стефани и Эмили. Несколько лет назад одна отправила другую в тюрьму, но обе девушки оказываются на свободе. Эмили возвращается в жизнь Стефани — и неожиданно приглашает ее на свою свадьбу.
Героини уезжают на итальянский остров Капри, чтобы организовать торжество. Там их ждет коктейль из гламура, мести и предательства. Праздник оставит по меньшей мере один труп. Чей именно — станет известно 1 мая.
В этот день «Еще одна простая просьба» выйдет на Prime Video. В фильме, помимо Лайвли и Кендрик, можно будет увидеть Генри Голдинга, Эндрю Рэннеллса, Башира Салахуддина, Джошуа Сатине, Иэна Хо и Келли МакКормак.
Картина «Простая просьба» успешно показала себя в прокате, собрав 97,6 млн долларов по всему миру при бюджете 20 млн. Выход на стримингах тоже ознаменовался успехом: первое место среди самых просматриваемых фильмов на Netflix к моменту съемок второй части.