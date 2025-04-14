Блейк Лайвли выходит из тюрьмы и устраивает свадьбу в трейлере «Еще одной простой просьбы»

Фильм расскажет о новой встрече двух заклятых подруг — Стефани и Эмили. Несколько лет назад одна отправила другую в тюрьму, но обе девушки оказываются на свободе. Эмили возвращается в жизнь Стефани — и неожиданно приглашает ее на свою свадьбу.