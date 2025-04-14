Американские школьницы Пэт Де Ример и Мэри Крогер начали поздравлять друг друга с днями рождения при помощи открытки с изображением щенка в 1946 году. Спустя 81 год они продолжают это делать — и надеются попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Историю женщин рассказал The Washington Post.
Де Ример и Крогер пересылают открытку военных времен в апреле, когда день рождения отмечает Пэт, и в мае, когда праздник наступает у Мэри. Каждый год подруги получают одно и то же пожелание — «колоссального дня рождения».
Внутри открытки размещена шутка, которая со временем, как признаются женщины, «приобрела настоящий смысл». Там написано: «Пройдет еще ооочень много времени, прежде чем ты станешь старым ископаемым!».
Эту фразу подруги, которым сейчас уже почти по 100 лет, дополняют собственными подписями. Чтобы не тратить место на старой открытке, внутри они оставляют только свои имена и даты отправления очередного послания.
Тем не менее, на открытке все равно уже почти нет свободного места. «Мы заполнили все кости динозавра [он нарисован внутри открытки — Прим. ред.], поэтому начали писать на внешней стороне», — поделилась Пэт.
Конечно, подруги не оставляют друг друга без новых пожеланий в день рождения. Их они пишут в отдельных записках, которые регулярно прикладывают к открытке со щенком.
Детьми Пэт и Мэри жили совсем рядом: семья Де Ример переехала в Индианополис в 1942 году, после чего девочки и подружились. «Мы жили в трех кварталах друг от друга», — вспомнила Пэт.
Повзрослев, подруги уехали в разные штаты, но приезжали друг к другу в гости. В 90-х им снова повезло поселиться рядом — уже во Флориде. Открытка, как они утверждают, помогла им пережить расстояние и сохранить близость.