В Москве снесут здание Росстата на Измайловском шоссе

В Москве снесут башню Росстата на Измайловском шоссе, сообщает телеграм-канал «Стройки ― и точка». По его информации, сперва высотку сносить не планировали, но в ходе обследования выяснилось, что конструкции сильно изношены.
На месте здания построят новый комплекс высотой в 20 этажей, спроектированный бюро Modus. Работы планируют завершить к 2030 году.
Проект здания вычислительного центра ЦСУ СССР был разработан архитекторами Леонидом Павловым в 1968 году. Его строительство продолжалось более десяти лет и было закончено лишь в 1980-м.
Сейчас в здании расположен Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Росстата.