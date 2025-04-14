На книжный магазин «Фаланстер» составили протокол о деятельности нежелательной организации

На московский книжный магазин «Фаланстер» и его соучредителя Бориса Куприянова составили административные протоколы об участии в деятельности нежелательной организации. Информация о них появились на сайте столичных судов.
О сотрудничестве с какой организацией идет речь в документах, неясно. Слушания по обоим делам пройдут 26 мая в Тверском районном суде. В заседаниях будет участвовать Тверская межрайонная прокуратура Москвы.
В середине марта в «Фаланстер» приходили сотрудники прокуратуры. Они провели в магазине проверку и изъяли ряд книг, в том числе произведения Мишеля Фуко, Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг.
В февраде книжный магазин отменил презентацию книги «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный» Кирилла Медведева. На готовящееся мероприятие пожаловались, по словам Куприянова, «так называемые „левые“ активисты» и «православные имперцы».
«Фаланстер» работает в Москве с 2002 года. «Афиша Daily» включала его в число лучших независимых книжных магазинов столицы в 2024 году.