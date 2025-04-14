На книжный магазин «Фаланстер» составили протокол о деятельности нежелательной организации

Вчера / 15:27
Кэти Перри слетала в космос в составе женского экипажа. Вернувшись, она поцеловала землю
Сегодня / 23:34
Блейк Лайвли выходит из тюрьмы и устраивает свадьбу в трейлере «Еще одной простой просьбы»
Сегодня / 22:56
Серена Уильямс спродюсирует сериал «Кэрри Сото вернулась» о теннисистке
Сегодня / 22:09
Вера Фармига снимется с Расселлом Кроу в «Шпионе на миллиард долларов»
Вчера / 20:38
Подруги пересылают друг другу открытку уже 81 год — и могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Вчера / 17:10
Власти Венгрии приняли поправку о запрете гей-парадов
Вчера / 16:44
Умерла британская актриса Джин Марш
Вчера / 15:39
Об Аладдине снимут инди-хоррор
Вчера / 13:47
Okko покажет финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА в кинотеатрах
Вчера / 13:30
Вышел первый тизер «Эддингтона» Ари Астера
Вчера / 13:20
Паапа Эссьеду и Ник Фрост: Warner Bros. утвердил первый каст для сериала по «Гарри Поттеру»
Вчера / 13:14
Актрису Александру Дроздову, ранившую ножом Илью Деля, отправили под домашний арест
Вчера / 12:28
Эмма Д’Арси из «Дома Дракона» сыграет в безымянном фильме Алехандро Г.Иньярриту
Вчера / 11:57
В Москве снесут здание Росстата на Измайловском шоссе
Вчера / 11:49
Дональд Трамп установил в своем гольф-клубе памятник самому себе
Вчера / 10:40
Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса» назвала пародию на себя «злой и несмешной»
Вчера / 09:31
Кэти Перри готовится слетать в космос в составе женского экипажа
Вчера / 09:27
В лондонской лаборатории ученые впервые вырастили человеческие зубы
Вчера / 09:25
«Я не хочу на это смотреть»: звезда «Разделения» Джон Туртурро отреагировал на фанатские тату с ним
Вчера / 08:05
«Нэчжа-2» выйдет в российский прокат 29 мая
Вчера / 07:56
«Никто его не читает, он только для меня»: Эд Ширан ведет секретный аккаунт на Letterboxd
Вчера / 07:48
Стену Цоя вернули в прежнее состояние. Граффити с Пашей Техником убрали с нее
Вчера / 07:22
Финн Вольфхард высказался о завершении «Очень странных дел»
Вчера / 07:00
Умер перуанский писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса
Вчера / 06:08
Актеры «Клуба „Завтрак“» впервые воссоединились спустя 40 лет
13 апреля / 16:49
Создателя шопинг-стартапа обвинили в использовании людей вместо ИИ
13 апреля / 15:45
«Minecraft в кино» собрал более 500 млн долларов в прокате, «Батя 2. Дед» — больше 1 млрд рублей
13 апреля / 14:37
В Башкортостане пес около месяца ждет погибшего хозяина на пепелище дома

На книжный магазин «Фаланстер» составили протокол о деятельности нежелательной организации

Сегодня в 21:28
Фото: «Букхоппинг»

На московский книжный магазин «Фаланстер» и его соучредителя Бориса Куприянова составили административные протоколы об участии в деятельности нежелательной организации. Информация о них появились на сайте столичных судов.

О сотрудничестве с какой организацией идет речь в документах, неясно. Слушания по обоим делам пройдут 26 мая в Тверском районном суде. В заседаниях будет участвовать Тверская межрайонная прокуратура Москвы.

В середине марта в «Фаланстер» приходили сотрудники прокуратуры. Они провели в магазине проверку и изъяли ряд книг, в том числе произведения Мишеля Фуко, Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг.

В февраде книжный магазин отменил презентацию книги «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный» Кирилла Медведева. На готовящееся мероприятие пожаловались, по словам Куприянова, «так называемые „левые“ активисты» и «православные имперцы».

«Фаланстер» работает в Москве с 2002 года. «Афиша Daily» включала его в число лучших независимых книжных магазинов столицы в 2024 году.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами