Полет Кэти Перри и еще пяти женщин в космос состоится 14 апреля

«Если бы вы сказали мне, что я стану частью первого в истории полностью женского экипажа в космосе, я бы поверила. В детстве для меня не существовало ничего невозможного. Хотя мы и не росли в достатке, я никогда не переставала смотреть на мир с надеждой и восторгом!» — написала Перри в соцсетях.