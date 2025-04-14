Полет Кэти Перри и еще пяти женщин в космос состоится 14 апреля

Поп-певица Кэти Перри и еще пять женщин готовятся полететь в космос на туристической ракете Джеффа Безоса, пишет Би-би-си.
Артистка отправится в полет вместе с невестой Безоса Лорен Санчес и телеведущей CBS Гейл Кинг. Также на борту будут бывшая ученая NASA Айша Боу, активистка Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианн Флинн.
Ракета New Shepard должна стартовать с пусковой площадки в Западном Техасе, окно запуска открывается в 08.30 по местному времени (16.30 по Москве).
Полет продлится около 11 минут. Корабль поднимется более чем на 100 км над Землей, преодолевая международно признанную границу космоса и обеспечивая несколько мгновений невесомости.
Космический аппарат полностью автономный и не требует пилотирования — экипаж не будет управлять кораблем вручную. Капсула вернется на Землю, совершив мягкую посадку с помощью парашюта, в то время как ракетный ускоритель приземлится самостоятельно примерно в 3,2 километрах от стартовой площадки.
«Если бы вы сказали мне, что я стану частью первого в истории полностью женского экипажа в космосе, я бы поверила. В детстве для меня не существовало ничего невозможного. Хотя мы и не росли в достатке, я никогда не переставала смотреть на мир с надеждой и восторгом!» — написала Перри в соцсетях.
По данным Blue Origin, последний полет в космос, осуществленный исключительно женщинами, состоялся более 60 лет назад. Тогда советская космонавтка Валентина Терешкова стала первой женщиной, отправившейся в космос в одиночном полете на корабле «Восток-6».
Частная космическая компания Джеффа Безоса не раскрывает полную стоимость билетов, но для бронирования места требуется депозит в размере 150 тыс. долларов. О готовящемся полете Перри впервые сообщили в феврале.